GATE Admit Card 2021: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 8.82 लाख से अधिक उम्मीदवार जिन्होंने Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट gate.iitb.ac.in से एडमिट कार्ड या कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 6 फरवरी, 7, 13 और 14 फरवरी से आयोजित की जाएगी। वहीं रिजल्ट 22 मार्च को जारी होने की उम्मीद है।

GATE 2021 के लिए कुल 8,82,684 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जो कि पिछले साल के 8.59 लाख आवेदनों से ज्यादा हैं। इस वर्ष दो नए पाठ्यक्रम पेश किए गए, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज के छात्रों को भी आवेदन करने की अनुमति दी गई है। ह्यूमैनिटीज विषयों के लिए कुल 14,196 छात्रों ने आवेदन किया है।

GATE 2021 admit card: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- gate.iitb.ac.in पर जाएं

स्टेप 2: वेबसाइट पर मौजूद ‘Admit Card is available for download’ लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3: अब उम्मीदवार एनरोलमेंट आईडी/ ईमेल और पासवर्ड डाल कर सबमिट का बटन दबाएं।

स्टेप 4: उम्मीदवार की स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 5: इसे डाउनलोड करें और आगे की प्रक्रिया के लिए प्रिंट आउट ले लें।

इस वर्ष महिला आवेदकों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। इस साल कुल 2,88,379 महिला छात्रों ने आवेदन किया है। यह पिछले साल से लगभग 10,000 की वृद्धि है। जो उम्मीदवार GATE को क्लियर करते हैं वे IITs में MTech पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए और साथ ही PSU में नौकरियों के लिए पात्र होंगे।

