GATE 2027 Registration: आईआईटी मद्रास ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू हुई है और उम्मीदवार GATE 2027 के आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

इस बार GATE में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। परीक्षा में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन (RA) नाम का नया टेस्ट पेपर शामिल किया गया है। इसके साथ ही कुछ पुराने पेपरों के सिलेबस और पेपर कोड में भी बदलाव किए गए हैं। भारतीय नागरिकों के लिए गेट 2027 आवेदन में डिजिलॉकर के जरिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।

GATE 2027 Registration: कब तक कर सकते हैं आवेदन?

आईआईटी मद्रास की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, गेट 2027 के लिए नियमित आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2026 है। इस अवधि में उम्मीदवार बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं।

अगर कोई उम्मीदवार इस समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क के साथ 5 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करने का अवसर मिलेगा। आवेदन में सुधार के लिए विंडो 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

GATE 2027 Important Dates

इवेंट तारीख आवेदन शुरू 2 सितंबर 2026 बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2026 लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2026 आवेदन में सुधार 14 से 21 अक्टूबर 2026 सिटी अलॉटमेंट की सूचना 4 जनवरी 2027 एडमिट कार्ड तारीख बाद में घोषित की जाएगी GATE 2027 परीक्षा 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 रिजल्ट 19 मार्च 2027

इस बार GATE में जुड़ा नया पेपर

GATE 2027 में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक रोबोटिक्स और ऑटोमेशन (RA) टेस्ट पेपर की शुरुआत है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन तेजी से उभरते क्षेत्रों में शामिल हैं और इसी बदलते तकनीकी परिदृश्य को देखते हुए इस विषय को GATE के दायरे में शामिल किया गया है। गेट 2027 में कुल 30 टेस्ट पेपर होंगे। उम्मीदवार एक पेपर या नियमों के अनुसार अधिकतम दो टेस्ट पेपर के लिए परीक्षा दे सकते हैं।

रोबोटिक्स और ऑटोमेशन (RA) पेपर में उम्मीदवारों को पार्ट बी1 और पार्ट बी2 में से विकल्प मिलेगा। आधिकारिक एफएक्यू के अनुसार इनमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विकल्प शामिल हैं और दोनों विकल्पों के लिए अलग रैंक या स्कोर जारी नहीं किया जाएगा।

GATE 2027 के लिए DigiLocker जरूरी

आईआईटी मद्रास ने इस बार आवेदन प्रक्रिया में डिजिलॉकर को महत्वपूर्ण बनाया है। सभी भारतीय नागरिकों के लिए गेट 2027 रजिस्ट्रेशन डिजिलॉकर के जरिए करना अनिवार्य है। आधिकारिक गेट पोर्टल पर उम्मीदवारों को अपना वेरिफाइड डिजिलॉकर अकाउंट बनाने या अपडेट करने की सलाह दी गई है। इसलिए जिन छात्रों का डिजिलॉकर अकाउंट अभी तक तैयार नहीं है, उन्हें आवेदन से पहले इसे पूरा कर लेना चाहिए।

GATE 2027 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

गेट 2027 के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो किसी मान्यता प्राप्त अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के तीसरे या उससे ऊपर के वर्ष में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में सरकारी मान्यता प्राप्त डिग्री पूरी कर चुके उम्मीदवार भी GATE 2027 में शामिल हो सकते हैं।

इसका मतलब है कि परीक्षा अब केवल पारंपरिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम के विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है। अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले पात्र उम्मीदवार अपने संबंधित टेस्ट पेपर के अनुसार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

GATE 2027 Exam Pattern क्या है?

गेट 2027 परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी। परीक्षा की अवधि तीन घंटे होगी और प्रश्नपत्र अंग्रेजी भाषा में होगा। हर पेपर कुल 100 अंकों का होगा। सामान्य तौर पर प्रश्नपत्र में जनरल एप्टीट्यूड के 15 अंक और संबंधित विषय के 85 अंक होंगे। हालांकि कुछ टेस्ट पेपर में विषयवार वितरण अलग हो सकता है।

परीक्षा में तीन तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बहु-विकल्पीय प्रश्न (MCQ, बहु-चयन प्रश्न (MSQ) और संख्यात्मक उत्तर प्रकार (NAT) शामिल हैं। इस प्रश्नपत्र में कुल मिलाकर 65 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न जनरल एप्टीट्यूड से और 55 प्रश्न संबंधित विषय से।

GATE 2027 में Negative Marking

गेट में गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग का नियम जारी रहेगा। आधिकारिक पैटर्न के मुताबिक गलत MCQ उत्तर के लिए अंक काटे जाएंगे। एक अंक वाले MCQ के गलत उत्तर पर 1/3 अंक और दो अंक वाले MCQ के गलत उत्तर पर 2/3 अंक काटे जाएंगे। वहीं MSQ और NAT प्रश्नों के गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसलिए उम्मीदवारों को केवल प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के बजाय सटीकता पर भी ध्यान देना होगा।

GATE 2027 Application Fee कितनी है?

आधिकारिक शुल्क संरचना के अनुसार महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए एक टेस्ट पेपर की नियमित आवेदन फीस 1000 रुपये है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए एक पेपर की फीस 2000 रुपये निर्धारित की गई है। लेट फीस अवधि में यही शुल्क क्रमशः 1500 रुपये और 2500 रुपये हो जाता है। यदि उम्मीदवार दो पेपर चुनता है तो उसे संबंधित शुल्क दो गुना देना होगा।

उम्मीदवार नियमित अवधि लेट फीस अवधि महिला/SC/ST/PwD 1,000 रुपये 1,500 रुपये अन्य उम्मीदवार 2,000 रुपये 2,500 रुपये

GATE Score का कहां-कहां फायदा मिलता है?

गेट सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा नहीं है। इसके स्कोर का इस्तेमाल विभिन्न संस्थानों में पोस्टग्रेजुएट और डॉक्टोरल प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए किया जा सकता है। पात्र उम्मीदवारों को कुछ मामलों में वित्तीय सहायता भी मिल सकती है।

इसके अलावा कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) भर्ती प्रक्रिया में GATE स्कोर का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि GATE क्वालिफाई करना अपने आप में किसी संस्थान में प्रवेश, छात्रवृत्ति या PSU नौकरी की गारंटी नहीं देता। संबंधित संस्थान या कंपनी के अपने नियम और चयन प्रक्रिया होती है।

GATE 2027 में सिलेबस भी बदला

नए पेपर के अलावा गेट 2027 के लिए कई टेस्ट पेपर के सिलेबस में संशोधन किया गया है। आधिकारिक पोर्टल ने उम्मीदवारों को अपडेटेड सिलेबस देखने की सलाह दी है।

बायोटेक्नोलॉजी (बीटी) के सिलेबस और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस (टीएफ) पेपर में भी बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा XE, XH और XL से जुड़े अनुभागीय पेपर कोड में बदलाव किया गया है। इसलिए पुराने गेट सिलेबस या पिछले साल की तैयारी सामग्री के आधार पर पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों को इस साल का आधिकारिक सिलेबस जरूर देखना चाहिए।

GATE 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1. GATE 2027 के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. DigiLocker के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 3. अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. संबंधित टेस्ट पेपर का चयन करें।

स्टेप 5. जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 6. फॉर्म जमा करने के बाद confirmation पेज डाउनलोड कर लें।

स्टेप 7. भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन की कॉपी सुरक्षित रखें।

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर योग्यता, पेपर कॉम्बिनेशन, सिलेबस और दस्तावेज संबंधी निर्देश जरूर पढ़ लेने चाहिए।

GATE 2027: छात्रों के लिए क्यों खास है यह बदलाव?

गेट 2027 में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को शामिल किया जाना तकनीकी शिक्षा में बदलती प्राथमिकताओं का संकेत है। उद्योगों में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और इंटेलिजेंट सिस्टम की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अलग टेस्ट पेपर के रूप में शामिल किए जाने से संबंधित विषयों की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप विकल्प मिल सकता है।

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