GATE 2027 Registration: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास की ओर से GATE 2027 का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू किया जाएगा। पहले आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन निर्धारित तारीख पर पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ। अब आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन शुरू होने की तारीख के स्थान पर ‘Start Soon’ प्रदर्शित किया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे आवेदन शुरू होने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।

इन उम्मीदवारों के लिए DigiLocker जरूरी

गेट 2027 आवेदन प्रक्रिया में इस साल एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आईआईटी मद्रास के अनुसार भारतीय नागरिकों के लिए डिजिलॉकर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। डिजिलॉकर अकाउंट में नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, प्रोफाइल फोटो, पता और सत्यापित पहचान पत्र जैसी जानकारियां अपडेट रहनी चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन शुरू होने से पहले अपना डिजिलॉकर अकाउंट बना लें या मौजूदा अकाउंट को वेरिफाई और अपडेट कर लें।

GATE 2027 Registration के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

आईआईटी मद्रास ने गेट 2027 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को मुख्य रूप से निम्न चीजों की जरूरत होगी:

डिजिलॉकर अकाउंट और उसमें सत्यापित जानकारी

पासपोर्ट साइज फोटो की अच्छी क्वालिटी वाली स्कैन कॉपी

हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी

वैध फोटो पहचान पत्र (Photo ID) की स्कैन कॉपी

लागू होने पर कैटेगरी सर्टिफिकेट

लागू होने पर PwD/दिव्यांगता प्रमाण पत्र

जरूरत होने पर अन्य संबंधित प्रमाण पत्र

आधिकारिक निर्देशों के मुताबिक आवेदन में दर्ज जन्मतिथि फोटो आईडी में दर्ज जन्मतिथि से बिल्कुल मेल खानी चाहिए। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार को उसी मूल फोटो आईडी को लेकर जाना होगा, जिसकी कॉपी आवेदन के दौरान दी गई है।

रजिस्ट्रेशन के दौरान लाइव फोटो भी लिया जा सकता है

गेट 2027 आवेदन प्रक्रिया में उम्मीदवार की लाइव फोटो भी कैप्चर की जा सकती है। इसके लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर में वेबकैम या कम से कम 5 मेगापिक्सल कैमरे वाले मोबाइल फोन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आवेदन करते समय ऐसी डिवाइस उपलब्ध रखना बेहतर होगा।

फोटो और सिग्नेचर पहले से तैयार रखें

अभ्यर्थियों को आवेदन शुरू होने से पहले अपनी हाल की और निर्धारित मानकों के अनुरूप फोटो तैयार रखनी चाहिए। इसी तरह हस्ताक्षर की साफ स्कैन कॉपी भी तैयार रखें। खराब क्वालिटी, अस्पष्ट या गलत फॉर्मेट में दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन में परेशानी हो सकती है।

कौन कर सकता है आवेदन?

गेट परीक्षा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसके स्कोर का इस्तेमाल विभिन्न संस्थानों में पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए किया जाता है। कई उम्मीदवार GATE स्कोर का इस्तेमाल सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ नौकरियों और अन्य अवसरों के लिए भी करते हैं। हालांकि, उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले GATE 2027 की आधिकारिक अधिसूचना में अपनी संबंधित डिग्री, विषय और पात्रता संबंधी शर्तों की जांच जरूर करनी चाहिए।

आवेदन शुरू होने की तारीख का इंतजार

गेट 2027 का आयोजन आईआईटी मद्रास की मेजबानी में किया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया की पूर्व निर्धारित तारीख पर पोर्टल एक्टिव नहीं होने के बाद अब उम्मीदवारों को नई तारीख का इंतजार है। आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर फिलहाल ‘Start Soon’ अपडेट दिखाई दे रहा है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे GATE 2027 की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें और रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।