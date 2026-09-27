GATE 2027 Registration: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के लिए बिना किसी विलंब शुल्क के आवेदन करने की प्रक्रिया आज, 27 सितंबर को समाप्त हो रही है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, वे बिना कोई देरी किए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। समयसीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

यदि कोई उम्मीदवार आज की नियमित समयसीमा चूक जाता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी 5 अक्टूबर तक निर्धारित विलंब शुल्क का भुगतान करके अपना आवेदन पूरा कर सकेंगे। इस बार परीक्षा का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras) द्वारा किया जा रहा है और परीक्षा फरवरी 2027 में देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

आधिकारिक वेबसाइट और आवेदन प्रक्रिया

इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा व पीएसयू नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल पर पात्रता मापदंडों, परीक्षा शहरों की सूची और स्वीकृत विषयों की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म भरने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

DigiLocker अकाउंट हुआ अनिवार्य

इस वर्ष की पंजीकरण प्रक्रिया में IIT मद्रास ने एक बड़ा तकनीकी बदलाव किया है। भारतीय नागरिकों के लिए एक सत्यापित डिजिलॉकर खाते के माध्यम से ही पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे आवेदन के लिए इस्तेमाल किए गए डिजिलॉकर अकाउंट को भविष्य में डिलीट न करें, क्योंकि परीक्षा से जुड़ा सारा पत्राचार और डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी के माध्यम से किया जाएगा। दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थियों को भी अपने प्रमाण पत्र डिजिलॉकर फोल्डर में ही अपलोड करने होंगे।

नए विषय ‘रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन’ की एंट्री

गेट 2027 की परीक्षा में एक नया विषय रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन (RA) जोड़ा गया है, जिससे अब कुल टेस्ट पेपर्स की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। इसके अलावा परीक्षा समिति ने XE (इंजीनियरिंग साइंसेज), XH (ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज) और XL पेपर्स के अनुभागीय कोड और संरचना में भी संशोधन किया है। कई विषयों के पाठ्यक्रम में भी अपडेट किए गए हैं, इसलिए अभ्यर्थी पिछले वर्षों के पैटर्न के बजाय नए सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करें।

दो पेपर्स में शामिल होने का विकल्प

उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार एक या दो टेस्ट पेपर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, दूसरे पेपर का चयन केवल GATE 2027 द्वारा जारी स्वीकृत संयोजनों (Permitted Combinations) की सूची के आधार पर ही किया जा सकता है। नया जुड़ा ‘रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन’ विषय भी कई संयोजनों में उपलब्ध कराया गया है। दो पेपर्स चुनने वाले अभ्यर्थियों को एक ही आवेदन पत्र के भीतर दोनों विषयों का चयन करना होगा; अलग-अलग फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जानिए परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

गेट 2027 की परीक्षा 3 घंटे की कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी, जिसमें कुल 100 अंकों के 65 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में जनरल एप्टीट्यूड (15 अंक) और मुख्य विषय (85 अंक) से सवाल होंगे। प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पीय (MCQ), बहु-चयन (MSQ) और संख्यात्मक उत्तर प्रकार (NAT) का होगा।

नेगेटिव मार्किंग के नियमों की बात करें तो केवल गलत MCQ उत्तरों पर ही अंक काटे जाएंगे (1-अंक वाले प्रश्न पर 1/3 और 2-अंक वाले प्रश्न पर 2/3 अंक की कटौती होगी)। MSQ और NAT प्रकार के प्रश्नों में गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाएं।

होमपेज पर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें और डिजिलॉकर (DigiLocker) के जरिए लॉगिन/वेरीफाई करें।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा केंद्र की पसंद दर्ज करें।

आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करें।

निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और भविष्य के संदर्भ के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

GATE Score की वैधता और करियर स्कोप

गेट परीक्षा का स्कोर कार्ड परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए वैध रहता है। इस स्कोर के आधार पर देश के शीर्ष संस्थानों जैसे IITs, NITs, IIITs और IISc बैंगलोर में M.Tech, M.E. और Ph.D. कार्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। इसके अलावा, भारत सरकार की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे ONGC, IOCL, NTPC, BHEL, HPCL और GAIL में सीधी भर्ती के लिए भी गेट स्कोर का उपयोग किया जाता है।

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