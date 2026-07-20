ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगले साल फरवरी में आयोजित होने वाली गेट 2027 परीक्षा को आईआईटी मद्रास की ओर से कंडक्ट किया जाएगा। इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 14 अगस्त 2026 में शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर विजिट करना है।

ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

अधिसूचना के मुताबिक, गेट 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन होगा। IIT मद्रास की ओर से यह भी अनाउंस किया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को डिजिलॉकर और फेशियल ऑथेंटिकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि परीक्षा प्रोसेस को मजबूत किया जा सके और टेस्ट सेंटर पर एंट्री आसान हो सके।

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कब आयोजित होगी परीक्षा?

नोटिफिकेशन के मुताबिक, गेट 2027 परीक्षा अगले साल फरवरी में आयोजित की जाएगी। आईआईटी मद्रास की ओर से इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। यह एग्जाम 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी, 2027 को होगा। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। एक सुबह की शिफ्ट और दूसरी शाम की शिफ्ट में यह पेपर होगा। गेट 2027 का परिणाम 19 मार्च 2027 को जारी किया जाएगा। अभी एडमिट कार्ड की डेट जारी नहीं हुई है। आईआईटी मद्रास की ओर से यह कहा गया है कि शेड्यूल में जो तारीखें घोषित हुई हैं उनमें बदलाव हो सकता है।

GATE 2027: महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तारीख दिन GATE 2027 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (GOAPS) शुरू 14 अगस्त 2026 शुक्रवार नियमित ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि (बिना लेट फीस) 21 सितंबर 2026 सोमवार लेट फीस के साथ विस्तारित पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 बुधवार GATE 2027 आवेदन में सुधार (Rectification) शुरू 14 अक्टूबर 2026 बुधवार आवेदन सुधार की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2026 बुधवार परीक्षा शहर (City Allotment) की सूचना जारी 4 जनवरी 2027 सोमवार प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड बाद में घोषित किया जाएगा (TBA) बाद में घोषित किया जाएगा (TBA) GATE 2027 परीक्षा 6 फरवरी 2027 शनिवार 7 फरवरी 2027 रविवार 13 फरवरी 2027 शनिवार 14 फरवरी 2027 रविवार 20 फरवरी 2027 शनिवार 21 फरवरी 2027 रविवार GATE 2027 परिणाम घोषित 19 मार्च 2027 शुक्रवार

इस साल इन बदलावों के साथ होगी गेट परीक्षा

बता दें कि गेट एग्जाम इस साल से नए बदलावों के साथ आयोजित होगा। आईआईटी मद्रास ने पांच साल बाद टेस्ट पेपर्स के सिलेबस को बदला है ताकि इसे बदलती एकेडमिक और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जा सके।

इसके अलावा GATE 2027 से एक नया रोबोटिक्स और ऑटोमेशन (RA) पेपर शुरू किया गया है। एक और बदलाव ये है कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और फाइबर साइंस (TF) पेपर को इंजीनियरिंग साइंसेज (XE) के तहत एक सेक्शनल पेपर में बदल दिया गया है।

गेट 2027 से यह परीक्षा सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होगी और इसमें 30 टेस्ट पेपर्स होंगे। कैंडिडेट्स तय कॉम्बिनेशन में से एक या दो पेपर्स के लिए चुन सकते हैं।