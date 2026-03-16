ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 का रिजल्ट 19 मार्च को घोषित किया जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी ने पहले ही रिजल्ट की तारीख का ऐलान कर दिया था। 7 फरवरी से 15 फरवरी, 2026 के बीच आयोजित की गई इस परीक्षा में जो कैंडिडेट उपस्थित हुए वह 19 मार्च को रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। हालांकि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 28 मार्च से शुरू होगी जो 31 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
रिजल्ट जारी होने के बाद होगी काउंसलिंग प्रक्रिया
गेट 2026 का परिणाम जारी होने के बाद कैंडिडेट्स को रिजल्ट चेक करने के लिए अपनी एनरोलमेंट ID और पासवर्ड से वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना होगा। रिजल्ट में उम्मीदवारों को उनका क्वालीफाइंग स्टेटम मिल जाएगा। स्कोर की पूरी जानकारी स्कोरकार्ड में उपलब्ध होगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा को पास कर लेंगे उन्हें आगे काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।
आईआईटी में एडमिशन के लिए COAP और एनआईटी में एडमिशन के लिए CCMT के माध्यम से काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT, NIT और IISc में एम.टेक (M.Tech) और पीएचडी (Ph.D) कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा।
देश के टॉप 20 आईआईटी संस्थान
एडमिशन प्रोसेस में जाने से पहले उम्मीदवारों को देश के टॉप आईआईटी संस्थानों के बारे में जान लेना चाहिए। यहां हम आपको NIRF रैंकिंग 2025 के आधार पर देश के टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची के बारे में बता रहे हैं।
|रैंक
|संस्थान का नाम
|शहर
|राज्य
|प्रकार
|1
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras)
|चेन्नई
|तमिलनाडु
|पब्लिक
|2
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT Delhi)
|नई दिल्ली
|दिल्ली
|पब्लिक
|3
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT Bombay)
|मुंबई
|महाराष्ट्र
|पब्लिक
|4
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IIT Kanpur)
|कानपुर
|उत्तर प्रदेश
|पब्लिक
|5
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (IIT Kharagpur)
|खड़गपुर
|पश्चिम बंगाल
|पब्लिक
|6
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (IIT Roorkee)
|रुड़की
|उत्तराखंड
|पब्लिक
|7
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (IIT Guwahati)
|गुवाहाटी
|असम
|पब्लिक
|8
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद (IIT Hyderabad)
|हैदराबाद
|तेलंगाना
|पब्लिक
|9
|राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली (NIT Trichy)
|तिरुचिरापल्ली
|तमिलनाडु
|पब्लिक
|10
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर (IIT Indore)
|इंदौर
|मध्य प्रदेश
|पब्लिक
|11
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (BHU) वाराणसी
|वाराणसी
|उत्तर प्रदेश
|पब्लिक
|12
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर (IIT Gandhinagar)
|गांधीनगर
|गुजरात
|पब्लिक
|13
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर (IIT Bhubaneswar)
|भुवनेश्वर
|ओडिशा
|पब्लिक
|14
|वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT Vellore)
|वेल्लोर
|तमिलनाडु
|प्राइवेट
|15
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना (IIT Patna)
|पटना
|बिहार
|पब्लिक
|16
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (IIT Jodhpur)
|जोधपुर
|राजस्थान
|पब्लिक
|17
|अन्ना यूनिवर्सिटी
|चेन्नई
|तमिलनाडु
|पब्लिक
|18
|जादवपुर यूनिवर्सिटी
|कोलकाता
|पश्चिम बंगाल
|पब्लिक
|19
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ (IIT Ropar)
|रूपनगर
|पंजाब
|पब्लिक
|20
|वीआईटी-एपी यूनिवर्सिटी
|अमरावती
|आंध्र प्रदेश
|प्राइवेट