GATE 2026 Result LIVE: आईआईटी गुवाहाटी द्वारा आयोजित ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2026 (GATE 2026) का रिजल्ट 19 मार्च को जारी होने की उम्मीद है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। इस वर्ष GATE 2026 परीक्षा 7, 8, 14 और 15 फरवरी को आयोजित की गई थी।

गेट 2026 परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में देशभर के विभिन्न केंद्रों पर हुई। हर दिन परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक निर्धारित थी।

ऐसे चेक करें GATE 2026 रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए अपना स्कोर देख सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. अपना Enrolment ID या Email ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।

स्टेप 3. अब स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 4. स्कोरकार्ड की जांच करें और उसे डाउनलोड कर लें।

स्टेप 5. भविष्य की प्रक्रिया के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकालकर रखें।

स्कोरकार्ड में क्या होगा शामिल

GATE 2026 स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, प्राप्त अंक, ऑल इंडिया रैंक (AIR), क्वालिफाइंग स्टेटस और GATE स्कोर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही IIT Guwahati द्वारा सब्जेक्ट-वाइज टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जा सकती है।

रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा?

GATE स्कोर का उपयोग देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में पोस्टग्रेजुएट (M.Tech/PhD) एडमिशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) भी इंजीनियरिंग पदों पर भर्ती के लिए GATE स्कोर को आधार बनाती हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय रहते अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।

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