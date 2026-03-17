ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 का रिजल्ट 19 मार्च को घोषित किया जा सकता है। 7 फरवरी से 15 फरवरी, 2026 के बीच आयोजित की गई इस परीक्षा में जो कैंडिडेट उपस्थित हुए वह इन दिनों रिजल्ट के साथ-साथ फाइनल आंसर की का भी इंतजार कर रहे हैं। फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले जारी होगी। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कल से ही यह दावा किया जा रहा है कि गेट 2026 की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है, लेकिन आईआईटी गुवाहाटी ने कंफर्म किया है कि अभी फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई है।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करें कैंडिडेट

GATE 2026 के चेयरमैन प्रोफेसर मनबेंद्र सरमा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि अभी गेट की फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई है। इंस्टीट्यूट फाइनल आंसर की जारी करने पर अभी काम कर रहा है। उन्होंने बताया है कि IIT गुवाहाटी आंसर की जारी करने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर जारी करेगा और कैंडिडेट्स को इसका इंतजार करना चाहिए।

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19 मार्च को आ सकता है रिजल्ट

प्रोफेसर मनबेंद्र सरमा ने कहा है, “IIT गुवाहाटी का GATE पोर्टल और सोशल मीडिया हैंडल आंसर की जारी होने पर एक अपडेट जारी करेगा। साथ ही रिजल्ट की तारीख भी बताई जाएगी।” वैसे तो रिजल्ट जारी होने की संभावित तिथि 19 मार्च है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्टेड है।

22 फरवरी को जारी हुई थी प्रोविजनल आंसर की

बता दें कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स लिंक, मास्टर क्वेश्चन पेपर और मास्टर क्वेश्चन पेपर की आंसर की 22 फरवरी को GOAPS पोर्टल पर अपलोड की गई थी। कैंडिडेट को GATE 2026 कैंडिडेट की रिस्पॉन्स शीट और आंसर की पर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए 25 फरवरी से 15 मार्च तक का समय दिया गया था। उम्मीदवारों के उन ऑब्जेक्शन के आधार पर ही अब फाइनल आंसर की तैयार होगी और फिर उसी के आधार पर रिजल्ट भी जारी किया जाएगा।

रिजल्ट जारी होने के बाद होगी काउंसलिंग प्रक्रिया

गेट 2026 का परिणाम जारी होने के बाद कैंडिडेट्स को रिजल्ट चेक करने के लिए अपनी एनरोलमेंट ID और पासवर्ड से वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना होगा। रिजल्ट में उम्मीदवारों को उनका क्वालीफाइंग स्टेटम मिल जाएगा। स्कोर की पूरी जानकारी स्कोरकार्ड में उपलब्ध होगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा को पास कर लेंगे उन्हें आगे काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।

आईआईटी में एडमिशन के लिए COAP और एनआईटी में एडमिशन के लिए CCMT के माध्यम से काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT, NIT और IISc में एम.टेक (M.Tech) और पीएचडी (Ph.D) कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा।