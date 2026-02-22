ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी हो गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी ने GOAPS के आधिकारिक पोर्टल gate2026.iitg.ac.in पर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों जारी कर दी हैं। जिन कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह पोर्टल पर जाकर एनरोलमेंट ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं।

30 सब्जेक्ट के लिए आंसर की जारी

GATE 2026 परीक्षा 7, 8, 14 और 15 फरवरी को 30 सब्जेक्ट के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का आयोजन IIT गुवाहाटी ने किया था। पेपर में कई फॉर्मेट में सवाल थे, जिसमें मल्टीपल चॉइस सवाल (MCQs), मल्टीपल सिलेक्ट सवाल (MSQs), और न्यूमेरिकल आंसर टाइप (NAT) सवाल शामिल थे।

आंसर की पर दर्ज कराएं आपत्ति

गेट 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करने के साथ ही IIT गुवाहाटी ने ऑफिशियल पोर्टल पर ऑब्जेक्शन विंडो का लिंक भी एक्टिव कर दिया है। कैंडिडेट तय समय के अंदर आंसर की पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति के लिए शुल्क लगेगा। बाद में एग्जाम अथॉरिटी द्वारा सभी वैलिड चैलेंज को रिव्यू करने के बाद फाइनल आंसर की पब्लिश की जाएगी और आखिर में रिजल्ट जारी होगा।