GATE 2019: गेट के लिए रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से, जानिए पूरा ब्यौरा

Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) के लिए रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर 2018 से शुरू होगा। इस साल स्टेटिस्टिक्स का पेपर भी प्रवेश परीक्षा में शामिल किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2018 है। इस साल Indian Institute of Technology (IIT) Madras परीक्षा का आयोजन कराएगा। GATE 2019 दो स्लॉट्स में आयोजित होगा। परीक्षा 2,3 और 9,10 फरवरी 2019 को होगी। परीक्षा लगभग 24 विषयों के लिए होगी। इनमें एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग, वास्तुकला और योजना, जैव प्रौद्योगिकी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग, गणित और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय शामिल हैं। एक उम्मीदवार किसी भी एक सत्र में सिर्फ एक ही विषय की परीक्षा में शामिल हो सकता है।

आवेदन प्रक्रिया 1 से 21 सितंबर 2018 तक चलेगी। ऑनलाइन एप्लिकेशन की एक्सटेंडिड क्लॉजिंग डेट 1 अक्टूबर 2018 है। एग्जाम सिटी बदलवाने की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2018 होगी। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। परीक्षा के एडमिट कार्ड 4 जनवरी 2019 को जारी किए जाएंगे। GATE 2018 exam 2,3 9 और 10 फरवरी 2019 को होगी। पहले स्लॉट में परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरे स्लॉट की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के नतीजे 16 मार्च 2019 को जारी किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपये, महिला उम्मीदवारों को 750 और SC/ST/PwD उम्मीदवारों को 750 रुपये की एप्लिकेशन फीस भरनी होगी।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो GATE के लिए आवेदन BE, BTech, BPharmacy, BArch, BSc (Research), BS, MA, MSc, MCA, Int MSc या Int BSMS डिग्री धारक और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा Int ME, MTech (post BSc) उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। GATE का प्रबंध Indian Institute of Science (IISc), Bangalore और सात Indian Institutes of Technology, IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Guwahati, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, IIT Madras और IIT Roorkee मिलकर कराते हैं। देश के आईआईटी संस्थानों में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और विज्ञान विषय की विभिन्न शाखाओं के मास्टर्स प्रोग्राम्स में दाखिला पाने के लिए GATE पास करना अनिवार्य है।

