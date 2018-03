GATE फरवरी 2018 परीक्षा के परिणाम घोषित, जल्द जारी होंगे स्कोर्स

Gate 2018 Result: ग्रैजुएट एप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2018) के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नतीजे शनिवार को जारी किए गए। सभी उम्मीदवार अपने रिजल्ट्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी (IIT guwahati) ने यह नतीजे घोषित किए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रिजल्ट चेक करने का तरीका। रिजल्ट देखने के लिए आपको वेबसाइट https://gate.iitg.ac.in/ पर जाना होगा। होम पेज पर “GATE 2018 Results” के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगइन करें। लॉगइन डिटेल्स भरते ही आपका रिजल्ट खुल जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें। बता दें GATE 2018 की परीक्षा 3, 4, 10 और 11 फरवरी 2018 को आयोजित हुई थी।

परीक्षा के स्कोरकार्ड 20 मार्च 2018 को जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने स्कोरकार्ड भी GATE 2018 के वेबपोर्टल पर चेक कर सकेंगे। बता दें GATE परीक्षा का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स (IISc), बेंगलुरु और देश के 7 IITs (बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की) कराते हैं। इसमें 23 पेपर्स होते हैं यानी कुल 23 विषयों से सवाल पूछे थे। विषयों की बात करें तो इनमें GG, IN, MA, CY, EC, EE, EY, XE, PI, TF, ME, MN, MT, PE, PH, AE, AG, AR, BT, CE, CH, CS and XL स्ट्रीम्स के टॉपिक्स एवं चैप्टर्स शामिल हैं।

GATE एक नेशनल लेवल पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इस परीक्षा के आधार पर ही IITs, IISc, NITs, GFTIs और अन्य यूनिवर्सिटीज में M.E./M.Tech और Ph.D. जैसे प्रोग्राम्स में छात्रों को दाखिला मिलता है। वहीं बीते कुछ सालों में GATE के स्कोर्स कई सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय/राज्य पीएसयू में भर्ती का क्राइटेरिया बन गए हैं। लगभग 45 पीएसयू हैं जो गेट परीक्षा में प्राप्त किए गए नंबरों के आधार पर नौकरी देती है। इनमें BPCL, IOCL, BHEL ONGC, BSNL, BARC, BHEL, IOCL जैसी कंपनियां भी शामिल हैं।

