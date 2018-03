GATE 2018 Final Answer Keys: गेट परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी, जल्द घोषित होंगे रिजल्ट्स

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी ने ग्रैजुएट एप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2018) की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी इसे ऑनलाइन गेट 2018 के आधिकारिक वेब-पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। बता दें आधिकारिक वेब-पोर्टल पर पहले ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने की तारीक की जानकारी दी गई थी। अंतिम उत्तर कुंजी बुधवार (14 मार्च) को जारी हुईं। इस वर्ष गेट परीक्षा 3, 4, 10 और 11 फरवरी 2018 को हुई थी। परीक्षा की पहली उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्र फरवरी 2018 में जारी कर दिए गए थे। साथ ही रिस्पॉन्स शीट भी फरवरी में ही जारी हुई थी। चलिए अब जानते हैं अंतिम उत्तर कुंजी देखने का तरीका। वेबसाइट https://gate.iitg.ac.in/ पर जाएं।

होम पेज पर “Final Answer Keys are available now” के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने नई विंडो खुलेगी। यहां विभिन्न विषयों की उत्तर कुंजी उपलब्ध होगी। उदाहरण के लिए अगर आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग (AE) विषय की परीक्षा दी थी तो उसके “Answer Keys” लिंक पर क्लिक करें। उत्तर कुंजी के साथ ही प्रश्न पत्र भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। पोर्टल पर उपलब्ध ताजा जानकारी के मुताबिक, गेट 2018 परीक्षा के परिणाम 17 मार्च 2018 और स्कोरकार्ड 20 मार्च 2018 को जारी किए जाएंगे।

गौरतलब है GATE परीक्षा का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स (IISc), बेंगलुरु और देश के 7 IITs (बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की) मिलकर कराते हैं। GATE परीक्षा के 23 पेपर्स होते हैं जिनमें विभिन्न विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें GG, IN, MA, CY, EC, EE, EY, XE, PI, TF, ME, MN, MT, PE, PH, AE, AG, AR, BT, CE, CH, CS and XL स्ट्रीम्स के टॉपिक्स एवं चैप्टर्स होते हैं। बता दें लगभग 45 पीएसयू हैं जो गेट परीक्षा में प्राप्त किए गए नंबरों के आधार पर नौकरी देती है।

