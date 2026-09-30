Gandhi Jayanti Speech in Hindi: हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और इस साल यह दिन शुक्रवार को पड़ेगा और इस दिन महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मनाई जा रही है। गांधी जयंती महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, सादगी और स्वच्छता जैसे विचारों को याद करने का अवसर है और इस मौके पर स्कूलों और कॉलेजों में इस मौके पर भाषण, निबंध, पोस्टर और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अगर आप भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं और स्कूल-कॉलेज में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर गांधी जयंती स्पीच देनी है, तो यहां स्कूल से लेकर कॉलेज के छात्रों के लिए 5 छोटे और प्रभावी भाषण दिए गए हैं, जिन्हें बहुत आसासी से याद करके मंच पर बोलने के बाद आप शिक्षकों की प्रशंसा और तालियां बटोर सकेंगे।

गांधी जयंती पर भाषण 1: स्कूल के छात्रों के लिए

आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों,

आज हम सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और अच्छे विचारों की ताकत बहुत बड़ी होती है। हमें उनके विचारों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आइए, गांधी जयंती पर हम सत्य बोलने, स्वच्छ रहने और दूसरों का सम्मान करने का संकल्प लें। धन्यवाद। जय हिंद

गांधी जयंती पर भाषण 2: छोटा भाषण

सुप्रभात सभी को,

आज 2 अक्टूबर है और हम महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा की शक्ति दिखाई। उनका मानना था कि बड़े बदलाव की शुरुआत व्यक्ति के अपने व्यवहार से होती है।

आज के समय में गांधी जी के विचार हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम अपने जीवन में ईमानदारी रखें, हिंसा से दूर रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें और हर व्यक्ति का सम्मान करें, तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

गांधी जी को याद करना केवल उनके बारे में बोलना नहीं, बल्कि उनके अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना है। धन्यवाद। जय हिंद

गांधी जयंती पर भाषण 3: कॉलेज छात्रों के लिए

आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों,

गांधी जयंती केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाने का दिन नहीं है, बल्कि अपने समाज और अपने व्यवहार पर विचार करने का अवसर भी है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह और अहिंसा को महत्वपूर्ण साधन बनाया। उनके विचारों में सत्य, आत्मअनुशासन, सादगी और सामाजिक जिम्मेदारी का विशेष स्थान था।

आज हमारी चुनौतियां बदल गई हैं लेकिन गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता पर चर्चा आज भी होती है। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं।

इस गांधी जयंती पर आइए, हम केवल गांधी जी को याद न करें, बल्कि उनके मूल्यों को अपने व्यवहार में जगह देने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद

गांधी जयंती पर भाषण 4: प्रभावशाली और भावनात्मक भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों,

आज हम उस महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, जिसने दुनिया को बताया कि बिना हिंसा के भी बड़े बदलाव की शुरुआत की जा सकती है। महात्मा गांधी का जीवन हमें एक सरल संदेश देता है कि, सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है।

आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि गांधी जी के विचार हमारे जीवन में कितने हैं। क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम दूसरों का सम्मान करते हैं? क्या हम अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखते हैं?

अगर इन सवालों के जवाब में हम अपने व्यवहार को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं, तो यही गांधी जयंती की सार्थकता होगी। आइए, गांधी जी के विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद

गांधी जयंती पर भाषण 5: सबसे छोटा और दमदार भाषण

सभी को मेरा नमस्कार।

आज हम महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं। गांधी जी ने हमें सत्य, अहिंसा और सादगी का रास्ता दिखाया। उन्होंने यह साबित किया कि मजबूत इरादों और शांतिपूर्ण संघर्ष से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।

आज गांधी जी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। सच बोलें, हिंसा से दूर रहें, स्वच्छता अपनाएं और हर व्यक्ति का सम्मान करें। यही गांधी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद