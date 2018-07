FYJC Second Merit List 2018 Live Update: फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज की दूसरी लिस्ट जारी

FYJC Second Merit List 2018, FYJC Mumbai Admission 2018 Second Merit List: First Year Junior College (FYJC) की दूसरी मेरिट लिस्ट आज जारी की जा सकती है। इसमें 2 लाख से ज्यादा सीटें ऑफर की जाने वाली हैं। लेकिन बड़े कॉलेजों में बहुत कम सीटें बची हैं। यहां पहली ही लिस्ट में सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। इसके तहत ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। बड़े कॉलेजों में लगभग 90 फीसदी सीटें भर चुकी हैं। सेंट जेवियर कॉलेज, फोर्ट की पहली कटऑफ 94.2 फीसदी गई थी। अब इस कॉलेज में दूसरे राउंड की ओपन जनलर कैटेगरी के लिए केवल 8 सीटें बची हैं।