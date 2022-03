FSSAI Admit Card 2022: इन भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, यहां देखें एग्जाम शेड्यूल

FSSAI Admit Card 2022: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 28 मार्च से 31 मार्च तक होनी वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देश के तहत होगी।

FSSAI Admit Card 2022: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सहायक प्रबंधक, आईटी सहायक सहित कई भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट fssai.gov.in के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 28 मार्च 2022 से शुरू होगी।



एडमिट कार्ड सहायक प्रबंधक, आईटी सहायक, हिंदी अनुवादक, व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक ग्रेड -1, खाद्य विश्लेषक, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तकनीकी अधिकारी और सहायक पदों के लिए जारी किया गया है। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा. परीक्षा 28 मार्च से 31 मार्च 2022 तक होगी।

परीक्षा का आयोजन कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देश के तहत किया जाएगा। परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी परीक्षा शेड्यूल चेक कर सकते हैं। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक आधिकारिक फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड भी लेकर जाना होगा।साथ ही दो पासपोर्ड साइज के फोटो भी ले जानें होंगे।

FSSAI Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइटfssai.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर सबसे नीचे दिए गए Jobs सेक्शन पर जाएं।

यहां Notice dated 08th March 2022 regarding Release of admit card for various posts advertised vide Recruitment Notice No. DR-04/2021 के सामने दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।

3.अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर सबमिट करें.

4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

5.अब उसे डाउनलोड करें.