नवंबर का महीना भारत के त्योहारों के मौसम के बीच में आता है। पिछले महीने ही पूरे देश में नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा मनाए गए, जिनमें मैसूर दशहरा, तेलंगाना का बथुकम्मा और तमिलनाडु का गोलू उत्सव शामिल थे। अब नवंबर की शुरुआत के साथ, छात्रों को छुट्टियों का एक और दौर मिलने वाला है, जिसमें दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती शामिल हैं।

इनमें से कई त्योहार कार्यदिवसों (weekdays) पर पड़ रहे हैं, जिससे कुछ राज्यों के छात्रों को नियमित कक्षाओं से अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी। यहां उन त्योहारों की लिस्ट दी गई है, जिनके दौरान नवंबर 2026 में स्कूलों में छुट्टियां हो सकती हैं-

तारीख दिन त्योहार / अवसर राज्य / क्षेत्र 1 नवंबर रविवार कन्नड़ राज्योत्सव / हरियाणा दिवस कर्नाटक, हरियाणा 6 नवंबर शुक्रवार धनतेरस पूरे भारत में मनाया जाता है; सभी राज्यों में अनिवार्य स्कूल अवकाश नहीं 8 नवंबर रविवार दिवाली / दीपावली / नरक चतुर्दशी पूरे भारत में 9 नवंबर सोमवार गोवर्धन पूजा / अन्नकूट उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान एवं अन्य राज्य 11 नवंबर बुधवार भाई दूज / भैया दूज उत्तर भारत एवं पश्चिम भारत के कई राज्य 14 नवंबर शनिवार बाल दिवस पूरे भारत के स्कूलों में आयोजन; सामान्य सार्वजनिक अवकाश नहीं 15 नवंबर रविवार छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के कुछ हिस्से 16 नवंबर सोमवार वीरांगना ऊदा देवी शहादत दिवस उत्तर प्रदेश 24 नवंबर मंगलवार गुरु नानक जयंती / गुरुपर्व / कार्तिक पूर्णिमा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं कई अन्य राज्य

नवंबर 2026 में कौन-कौन से त्योहार और छुट्टियां हैं?

कन्नड़ राज्योत्सव (1 नवंबर)

कन्नड़ राज्योत्सव 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है। यह राज्य की भाषा, संस्कृति और विरासत का जश्न है।

धनतेरस (6 नवंबर)

धनतेरस से दिवाली के त्योहारों की शुरुआत होती है। यह देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा से जुड़ा है।

दिवाली (8 नवंबर)

दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, रोशनी का त्योहार है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दीये जलाए जाते हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं और उत्सव मनाए जाते हैं।

गोवर्धन पूजा (9 नवंबर)

गोवर्धन पूजा उस घटना की याद दिलाती है जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को भारी बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। इसे ‘अन्नकूट’ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है भगवान को अर्पित किया जाने वाला भोजन।

भाई दूज (11 नवंबर)

भाई दूज भाई-बहन के रिश्ते का जश्न है। इसे उत्तर भारत में ‘भैया दूज’ और महाराष्ट्र में ‘भाऊ बीज’ के नाम से भी जाना जाता है। बाल दिवस (14 नवंबर)

भारत में बाल दिवस, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के प्रति उनके लगाव और उनके कल्याण के लिए किए गए कार्यों को याद करने के लिए मनाया जाता है।

छठ पूजा (15 नवंबर)

छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं और डूबते तथा उगते सूर्य की पूजा करते हैं।

वीरांगना उदा देवी शहादत दिवस (16 नवंबर)

यह दिन स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।

गुरु नानक जयंती (24 नवंबर)

गुरुपुरब के नाम से भी जानी जाने वाली गुरु नानक जयंती, सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु, गुरु नानक देव की जयंती है। इस अवसर पर प्रार्थनाएं, कीर्तन और जुलूस आयोजित किए जाते हैं।

नोट- ध्यान दें कि स्थानीय प्रथाओं और अलग-अलग स्कूलों की नीतियों के आधार पर, राज्यों और क्षेत्रों में स्कूल की छुट्टियां अलग-अलग हो सकती हैं।