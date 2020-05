कोरोना संक्रमण से उबर रहे चीन में जनजीवन अब धीरे-धीरे सामान्‍य होता नज़र आ रहा है जिसके चलते लॉकडाउन प्रभावित प्रांतों में स्‍कूल भी दोबारा खुलने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर चीन में स्‍कूली बच्‍चों को सोशल डिस्‍टेंसिंग कैप पहने बच्‍चों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब लंच में बच्‍चों को खास फोल्‍डेबल केबिन में खाना खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से पॉपुलर हो रहा है।

‘द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्‍ट’ द्वारा जारी एक वीडियो में बच्‍चे लंच टाइम में सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करते हुए खाना खाते नज़र आ रहे हैं। इसके लिए बच्‍चों को खास ट्रांस्‍पैरेंट फोल्‍डेबल केबिन मिले हुए हैं जिनके भीतर रहकर ही बच्‍चों को खाना खाना है। पोस्‍ट में यह भी लिखा है कि बच्‍चों को खाने से पहले इन केबिन्‍स को डिस्‍इंफेक्‍ट भी करना होगा।

This is how some students in China are doing social distancing while eating in class pic.twitter.com/ZW3gFhE8za

— SCMP News (@SCMPNews) May 11, 2020