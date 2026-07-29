FMGE Result 2026 को लेकर संसद में कम पास प्रतिशत का मुद्दा उठने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यसभा में परीक्षा के परिणामों पर अहम जानकारी दी। सरकार के मुताबिक जून 2026 FMGE परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 12.78% रहा। हालांकि पहली बार परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 35% से अधिक था, जबकि करीब 88% उम्मीदवार रिपीटर थे। केंद्र ने यह भी कहा कि विभिन्न देशों के मेडिकल पाठ्यक्रम में अंतर भी कम पास प्रतिशत का एक बड़ा कारण हो सकता है।

हालांकि, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने अभी जून 2026 का विस्तृत प्रदर्शन विश्लेषण जारी नहीं किया है। लेकिन जून और दिसंबर 2025 एफएमजीई परफॉर्मेंस रिपोर्ट से यह समझा जा सकता है कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को एफएमजीई पास करने में आमतौर पर कितना समय लगता है।

FMGE पास करने में कितना समय लगता है?

एनबीईएमएस सफल अभ्यर्थियों को इस आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखता है कि उन्होंने विदेशी मेडिकल डिग्री पूरी करने के कितने समय बाद एफएमजीई परीक्षा पास की है। दिसंबर 2025 एफएमजीई में सबसे अधिक उम्मीदवार 6 महीने से 1 साल के भीतर हुए सफल, जिसकी डिटेल इस प्रकार है।

समय अवधि सफल उम्मीदवार 1 से 1.5 वर्ष 2,478 2 से 2.5 वर्ष 1,012 6 महीने के भीतर 921

दिसंबर 2025 सत्र में कुल 10,264 उम्मीदवार सफल हुए। इनमें से 8,543 अभ्यर्थी सिर्फ इन तीन प्रमुख समय श्रेणियों में शामिल थे। इससे संकेत मिलता है कि विदेश से एमबीबीएस पूरा करने के बाद पहले एक वर्ष के भीतर एफएमजीई पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक रही।

जून 2025 में अलग दिखा ट्रेंड

जून 2025 FMGE परीक्षा में तस्वीर कुछ अलग रही और इस सत्र में कुल 6,709 उम्मीदवार सफल हुए, जिनमें 4,411 अभ्यर्थी इन तीन प्रमुख समय वर्गों में शामिल थे।

समय अवधि सफल उम्मीदवार 1 से 1.5 वर्ष 2,478 2 से 2.5 वर्ष 1,012 6 महीने के भीतर 921

यानी जून सत्र में अधिकतर उम्मीदवारों को FMGE पास करने में एक से डेढ़ साल का समय लगा।

दोनों सत्रों में ट्रेंड अलग क्यों रहा?

एनबीईएमएस ने इस अंतर का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार एक संभावित वजह यह हो सकती है कि गर्मियों में MBBS पूरा करने वाले छात्र दिसंबर FMGE में अपेक्षाकृत नई तैयारी के साथ शामिल होते हैं, जबकि जून सत्र में रिपीटर उम्मीदवारों की संख्या अधिक हो सकती है। हालांकि इस संबंध में NBEMS की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

एफएमजीई में किस देश के छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा?

देश पास उम्मीदवार पास प्रतिशत रूस 2,128 30.94% किर्गिस्तान 1,503 20.21% कजाकिस्तान 1,072 29.33% जॉर्जिया 938 32.36% चीन 932 14.26%

दिसंबर 2025 में रूस से सबसे अधिक उम्मीदवार सफल हुए, जबकि जॉर्जिया का पास प्रतिशत सबसे ज्यादा 32.36% रहा। वहीं चीन का पास प्रतिशत सबसे कम 14.26% दर्ज किया गया।

जून 2025 FMGE

देश पास उम्मीदवार पास प्रतिशत चीन 1,043 14.66% किर्गिस्तान 976 15.51% फिलीपींस 884 18.99% रूस 822 18.07% जॉर्जिया 610 27.68%

जून 2025 में सबसे अधिक सफल उम्मीदवार चीन से थे, लेकिन पास प्रतिशत केवल 14.66% रहा। इस सत्र में भी जॉर्जिया ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 27.68% पास प्रतिशत दर्ज किया।

संसद में क्या बोली सरकार?

राज्यसभा में केंद्र सरकार ने कहा कि जून 2026 एफएमजीई परीक्षा का कम पास प्रतिशत कई कारणों से प्रभावित हुआ। इनमें अलग-अलग देशों के मेडिकल पाठ्यक्रम, उम्मीदवारों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि और बड़ी संख्या में रिपीटर अभ्यर्थियों का शामिल होना प्रमुख कारण बताए गए। सरकार के अनुसार जून 2026 में कुल पास प्रतिशत 12.78% रहा, लेकिन पहली बार परीक्षा देने वाले छात्रों का सफलता प्रतिशत 35% से अधिक था।