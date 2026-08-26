FMGE 2026 Protest: जून 2026 में आयोजित फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) के नतीजों को लेकर विदेशी मेडिकल संस्थानों से पढ़ाई करने वाले मेडिकल ग्रेजुएट्स का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया है। दिल्ली में छात्रों ने परीक्षा के कठिन स्तर, वीडियो आधारित सवालों, परीक्षा केंद्रों की तकनीकी दिक्कतों और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे मुद्दे उठाए हैं। कुछ प्रदर्शनकारी छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं।

मामला सिर्फ कम पास प्रतिशत तक सीमित नहीं है। अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि उन्हें यह स्पष्ट जानकारी दी जाए कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे गए, उनके सही उत्तर क्या थे और अंतिम परिणाम किस प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया गया। छात्रों का कहना है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं तो उनकी जानकारी पहले से स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए।

FMGE Result 2026 में सिर्फ 12.38 फीसदी उम्मीदवार पास

जून 2026 में हुई FMGE परीक्षा में 37,448 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से केवल 12.38 फीसदी अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर सके। 10 जुलाई को रिजल्ट जारी होने के बाद कम पास प्रतिशत को लेकर छात्रों की नाराजगी सामने आई।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस बार पेपर का स्तर सामान्य से अलग और कठिन था। इसके साथ ही वीडियो आधारित क्लिनिकल सवालों को लेकर भी आपत्ति जताई गई। छात्रों का कहना है कि ऐसे सवालों को हल करने में वीडियो देखने, प्रश्न समझने और विकल्पों का विश्लेषण करने में अतिरिक्त समय लगता है।

Video Based Questions बने विवाद की बड़ी वजह

FMGE कंप्यूटर आधारित परीक्षा है और इसमें 300 प्रश्न होते हैं। अभ्यर्थियों के पास प्रत्येक सवाल के लिए औसतन करीब एक मिनट का समय होता है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुताबिक जून की परीक्षा में वीडियो या मल्टीमीडिया आधारित सवालों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी जानकारी उन्हें पर्याप्त समय पहले नहीं दी गई थी।

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि करीब 20 से 22 सवाल वीडियो आधारित थे, हालांकि इनकी संख्या को लेकर अलग-अलग दावे हैं। NBEMS की विशेषज्ञ समिति ने भी मल्टीमीडिया सवालों के संबंध में आगे से उम्मीदवारों को पहले से पर्याप्त जानकारी देने की सिफारिश की है। समिति ने FMGE में ऐसे सवालों को कम से कम एक साल तक टालने की सिफारिश भी की है।

परीक्षा केंद्र की तकनीकी दिक्कतों पर भी सवाल

छात्रों की शिकायत केवल प्रश्नपत्र के स्तर तक सीमित नहीं है। प्रदर्शनकारी परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं और परीक्षा के दौरान आने वाली दिक्कतों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं।

उनका कहना है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में हर उम्मीदवार को समान और सुचारू परीक्षा वातावरण मिलना जरूरी है। यदि किसी सेंटर पर तकनीकी समस्या आती है तो उसका परीक्षा के प्रदर्शन और समय प्रबंधन पर असर पड़ सकता है। इसलिए उम्मीदवारों की मांग है कि परीक्षा केंद्रों से जुड़ी शिकायतों की भी स्पष्ट समीक्षा हो।

छात्रों की मांग: सवाल, Answer Key और रिजल्ट प्रक्रिया हो पारदर्शी

एफएमजी छात्रों की मांग को केवल ‘पास कराने’ की मांग के रूप में देखना सही नहीं होगा। डॉ. प्रवीण त्रिपाठी, फैकल्टी, मनोरोग विज्ञान ने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए कहा, “FMG छात्रों की मांग बहुत सामान्य और जायज है। परीक्षा में क्या पूछा गया, सही जवाब क्या थे और रिज़ल्ट कैसे बना, यह साफ़ होना चाहिए। वीडियो-बेस्ड सवाल, एग्जाम सेंटर की टेक्निकल प्रॉब्लम और पेपर के चेंज लेवल पर भी ध्यान देने की जरूरत है। FMGE एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, इसलिए एग्जाम प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।”

इस बयान में परीक्षा की विश्वसनीयता के उस पहलू पर जोर है, जिसमें उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रश्नों, उत्तरों और मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त स्पष्टता मिलना जरूरी है।

NBEMS ने बनाई थी तीन सदस्यीय स्वतंत्र समिति

3 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद NBEMS ने उम्मीदवारों की शिकायतों की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय स्वतंत्र समिति गठित की थी। समिति को जून 2026 FMGE के संचालन और परिणाम से जुड़े मुद्दों की समीक्षा का जिम्मा दिया गया था। इसके बाद छात्रों ने बातचीत के दौरान अपना आंदोलन अस्थायी रूप से रोक दिया था।

समिति ने परीक्षा के स्वरूप और भविष्य की व्यवस्था को लेकर कई सुझाव दिए। इनमें आसान स्तर के प्रश्नों का अनुपात बढ़ाना, मल्टीमीडिया प्रश्नों के बारे में पहले जानकारी देना और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय जैसे सुझाव शामिल हैं।

मुआवजे पर नहीं बनी बात

विवाद का सबसे अहम हिस्सा जून 2026 की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत या मुआवजे की मांग है। छात्रों का कहना है कि जब समिति ने भविष्य की परीक्षाओं में कुछ बदलावों की जरूरत मानी है, तो जून की परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को भी किसी तरह की राहत मिलनी चाहिए।

हालांकि, विशेषज्ञ समिति ने जून 2026 के उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स या मुआवजा अंक देने की सिफारिश नहीं की। समिति के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों से यह साबित नहीं हुआ कि जिन मुद्दों की समीक्षा की गई, उनका परीक्षा परिणाम पर ऐसा ठोस प्रभाव पड़ा जिससे मुआवजे की जरूरत बनती हो।

यही मुद्दा छात्रों के दोबारा प्रदर्शन पर लौटने की प्रमुख वजह बना है।

NMC और NBEMS का तर्क क्या है?

दूसरी ओर, अधिकारियों का पक्ष यह है कि वीडियो आधारित क्लिनिकल प्रश्न मेडिकल प्रशिक्षण और वास्तविक क्लिनिकल संकेतों की समझ को परखने का तरीका हो सकते हैं। एनएमसी के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि एफएमजीई का उद्देश्य भारत में प्रैक्टिस करने वाले विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स की न्यूनतम दक्षता सुनिश्चित करना है।

कम पास प्रतिशत को लेकर अधिकारियों ने विदेशी मेडिकल संस्थानों में क्लिनिकल एक्सपोजर और प्रशिक्षण में अंतर को भी एक संभावित कारण बताया है। प्रदर्शनकारी छात्र इस तर्क से सहमत नहीं हैं और समान मानक के लिए घरेलू और विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक समान परीक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं।

FMGE क्या है और क्यों जरूरी है?

फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी एफएमजीई भारत में विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाले भारतीय नागरिकों या निर्धारित श्रेणी के मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा है। इसे पास करना भारत में मेडिकल प्रैक्टिस की आगे की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

यही वजह है कि परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों के स्तर, मूल्यांकन और रिजल्ट को लेकर पारदर्शिता का मुद्दा छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह केवल एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा नहीं बल्कि मेडिकल प्रोफेशन में आगे बढ़ने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।

अब आगे क्या होगा?

एफएमजीई विवाद में फिलहाल दो पक्षों के बीच सबसे बड़ा अंतर जून परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को राहत को लेकर है। भविष्य की परीक्षाओं को बेहतर बनाने के लिए समिति ने कई सुझाव दिए हैं, लेकिन जून 2026 के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक या अन्य क्षतिपूर्ति देने की सिफारिश नहीं की गई है।

अब छात्रों की नजर एनबीईएमएस और संबंधित नियामक संस्थाओं की अगली कार्रवाई पर है। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि परीक्षा की कठिनाई, वीडियो आधारित प्रश्नों, सेंटर संबंधी समस्याओं और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों को कितनी स्पष्ट जानकारी दी जाती है।