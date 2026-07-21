हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) में महिलाओं की भागीदारी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को संसद में अहम आंकड़े पेश किए। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बताया कि हायर एजुकेशन में महिलाओं का एनरोलमेंट 2021-22 के मुकाबले 2023-24 तक लगभग 8.25 प्रतिशत तक बढ़ा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, 2021-22 में हायर एजुकेशन में महिलाओं का एनरोलमेंट 2.23 करोड़ था जो 2023-24 में बढ़कर 2.23 करोड़ हो गया। इसी अवधि में महिलाओं के लिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) 28.5 से बढ़कर 31.2 हो गया है।

महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से आगे निकली

लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले तीन सालों में महिलाओं का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा है जिसके कारण जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI) 1 से ऊपर रहा है। सरकार के अनुसार, इन आंकड़ों से पता चलता है कि हायर एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से आगे निकल चुकी है।

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NEP के तहत शुरू की गई योजनाओं की वजह से हुआ ये इजाफा

शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हायर एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी में जो इजाफा हुआ है वह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत शुरू की गई कई योजनाओं की वजह से है। इन योजनाओं का मकसद उच्च शिक्षा को ग्रामीण इलाकों की लड़कियों और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रुप की लड़कियों तक पहुंचाना है।

PM-USHA योजना की मदद से शिक्षण संस्थानों के मिली मजबूती

जून 2023 में 12,926.10 करोड़ रुपये के खर्च के साथ शुरू किए गए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) की मदद से राज्य की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को मजबूती मिली है। इस अभियान में ग्रामीण और शिक्षा की कमी वाले इलाकों के इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं। इस योजना के तहत कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जेंडर पैरिटी, महिलाओं और पिछड़े समुदायों के एनरोलमेंट, एस्पिरेशनल जिलों, बॉर्डर एरिया और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म से प्रभावित इलाकों के आधार पर पहचाने गए जिलों पर फोकस करने को प्राथमिकता दी जाती है।

कई स्कॉलरशिप और फेलोशिप स्कीम का भी योगदान

सरकार ने हायर एजुकेशन की पहुंच महिलाओं तक पहुंचाने के लिए कई स्कॉलरशिप और फेलोशिप स्कीम भी लिस्ट कीं। इनमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ (NSPG), UGC NET-जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और सावित्रीबाई ज्योति राव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप शामिल हैं।

टेक्निकल एजुकेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) महिलाओं के लिए प्रगति स्कॉलरशिप, AICTE PG स्कॉलरशिप, AICTE डॉक्टोरल फेलोशिप, सक्षम स्कॉलरशिप और स्वानाथ स्कॉलरशिप जैसी स्कीम ऑफर की हैं। मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि AICTE ने 2024-25 एकेडमिक ईयर से पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप (PDF) स्कीम शुरू की है।