नीट यूजी 2024 परीक्षा में पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, परीक्षा प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा कराने का फैसला किया। इसी उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की। यह समिति आमतौर पर राधाकृष्ण कमेटी के नाम से जानी जाती है।

राधाकृष्ण कमेटी क्या है?

राधाकृष्ण कमेटी केंद्र सरकार द्वारा गठित एक सात सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व ISRO प्रमुख डॉ. के राधाकृष्णन ने की थी। इस समिति का गठन जून 2024 में किया गया था और इसका काम एनटीए की परीक्षा प्रणाली, प्रशासनिक ढांचे, तकनीकी व्यवस्था, सुरक्षा प्रोटोकॉल और पारदर्शिता की समीक्षा करना था।

क्या था उद्देश्य

इस कमेटी का उद्देश्य केवल नीट विवाद की जांच करना नहीं था, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र को भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना था। आइए जानते हैं कि यह समिति क्यों बनी, इसकी जिम्मेदारियां क्या थीं, इसने क्या सुझाव दिए और सरकार ने उन पर कितना अमल किया।

कमेटी का गठन क्यों किया गया?

नीट यूजी 2024 के दौरान कई गंभीर सवाल उठे, जिसमें पेपर लीक के आरोप, कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर विवाद, परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन पर सवाल और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और एनटीए की कार्यप्रणाली पर भरोसे का संकट जैसे मुद्दे शामिल थे।

इन घटनाओं के बाद सरकार ने माना कि केवल जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधार भी जरूरी हैं। इसी वजह से राधाकृष्ण कमेटी बनाई गई।

कमेटी का मुख्य काम क्या था?

समिति को मुख्य रूप से पांच बड़े कार्य सौंपे गए थे, जो इस प्रकार हैं।

परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा: पूरे एग्जाम साइकिल को स्टडी करना, जिसमें पेपर तैयार होने से लेकर परिणाम घोषित होने तक की पूरी गतिविधियां शामिल हैं।

डेटा और साइबर सुरक्षा मजबूत करना: समिति को डिजिटल सिस्टम, सर्वर सुरक्षा और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी थी।

एनटीए में प्रशासनिक सुधार सुझाना: एनटीए के संगठनात्मक ढांचे, कर्मचारियों की क्षमता और जवाबदेही को मजबूत करने के सुझाव देना इस समिति का एक प्रमुख कार्य था।

पारदर्शिता बढ़ाना: समिति को ऐसी व्यवस्था विकसित करने का सुझाव देना था, जिससे छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास बढ़े।

भविष्य के लिए रोडमैप तैयार करना: समिति का पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य देश में होने वाली बड़ी प्रवेश परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने की योजना देना था।

राधाकृष्ण कमेटी की प्रमुख सिफारिशें

समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनका उद्देश्य केवल नीट नहीं बल्कि एनटीए द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को अधिक विश्वसनीय बनाना था। ये सुझाव इस प्रकार हैं।

एनटीए का व्यापक पुनर्गठन: समिति ने कहा कि एनटीए को केवल परीक्षा कराने वाली संस्था नहीं, बल्कि एक पेशेवर परीक्षा संगठन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों की नियुक्ति, स्पष्ट जिम्मेदारियां, जवाबदेही तय करने की व्यवस्था जैसे सुझाव दिए गए थे।

स्थायी नेतृत्व: समिति ने सुझाव दिया था कि एनटीए में शीर्ष स्तर पर स्थायी और पेशेवर नेतृत्व होना चाहिए ताकि नीतिगत फैसलों में निरंतरता बनी रहे।

डिजिटल सुरक्षा मजबूत करना: कमेटी ने कहा कि, प्रश्नपत्रों की डिजिटल सुरक्षा बढ़ाई जाए, साइबर सुरक्षा का नियमित ऑडिट कराया जाए, मल्टी-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया जाए और डेटा सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जाए।

परीक्षा केंद्रों की बेहतर निगरानी: समिति की सिफारिशों में परीक्षा केंद्रों का वैज्ञानिक चयन, सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, केंद्रों का नियमित निरीक्षण और संवेदनशील केंद्रों की विशेष मॉनिटरिंग जैसी सिफारिश शामिल थीं।

टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग: समिति ने सुझाव दिया कि, एआई आधारित निगरानी, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग का उपयोग बढ़ाया जाए ताकि गड़बड़ियों का समय रहते पता लगाया जा सके।

शिकायत निवारण प्रणाली: समिति द्वारा छात्रों के लिए तेज और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने की सिफारिश की गई थी।

जोखिम आधारित निगरानी: समिति ने जहां पहले गड़बड़ी हुई हो या जहां जोखिम अधिक हो, वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था।

परीक्षा संचालन का मानकीकरण: कमेटी ने कहा कि सभी राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाई जाए।

NEET परीक्षा को लेकर राधाकृष्ण कमेटी ने क्या कहा?

समिति का दायरा केवल नीट तक सीमित नहीं था, लेकिन नीट विवाद इसकी पृष्ठभूमि था, जिसे लेकर कमेटी ने कुछ सुझाव दिए जो इस प्रकार थे।

प्रश्नपत्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले।

परीक्षा केंद्रों का चयन अधिक सख्ती से किया जाए।

संवेदनशील जिलों की अलग निगरानी हो।

परीक्षा संचालन में तकनीक का अधिक उपयोग हो।

उम्मीदवारों की पहचान सत्यापन प्रणाली मजबूत हो।

किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था बने।

समिति ने यह भी माना कि बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं में सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

क्या धर्मेंद्र प्रधान ने राधाकृष्ण कमेटी की सिफारिशें मानीं?

हां, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े स्तर पर माना और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर एनटीए में व्यापक सुधार लागू करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि, एनटीए को अधिक सक्षम बनाया जाएगा और परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, छात्रों का भरोसा बहाल करना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए परीक्षा संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जाएगी।

हालांकि सरकार ने यह नहीं कहा कि हर एक सिफारिश को शब्दशः लागू किया जाएगा, लेकिन अधिकांश प्रमुख सुधारों को स्वीकार करने और चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात कही गई।

सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए?

राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने कई सुधार प्रक्रियाएं शुरू कीं, जिसमें

NTA के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव

परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की पहल

साइबर सुरक्षा पर अधिक जोर

परीक्षा केंद्रों के सत्यापन की प्रक्रिया कड़ी करना

विशेषज्ञों की भागीदारी बढ़ाना

तकनीकी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना

परीक्षा संचालन के लिए नए प्रोटोकॉल तैयार करना शामिल था। इसके अलावा परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच सीबीआई जैसी एजेंसियों को भी सौंपी गई और कई राज्यों में कार्रवाई हुई।

पेपर लीक रोकने के लिए राधाकृष्ण कमेटी की सिफारिशें क्या थी ?

नीट यूजी 2024 विवाद के बाद गठित डॉ. के राधाकृष्णन समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और परीक्षा संचालन को पूरी तरह “रिस्क-आधारित” और तकनीक-संचालित बनाया जाना चाहिए। समिति ने पेपर लीक की आशंका कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे।

प्रश्नपत्र की सुरक्षा: समिति ने सुझाव दिया कि प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हो। हर चरण की डिजिटल ट्रैकिंग और जवाबदेही तय की जाए। सरकार ने इस सुझाव को आंशिक रूप से लागू किया, जिसमें सरकार ने प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को मजबूत करने की बात कही तथा एनटीए ने सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव किए।

सुरक्षित डिजिटल सिस्टम और साइबर सुरक्षा: समिति ने कहा कि प्रश्नपत्रों और परीक्षा से जुड़े डेटा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा, नियमित सुरक्षा ऑडिट और आधुनिक एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। इस सुझाव को सरकार ने काफी हद तक लागू किया, जिसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की आईटी और साइबर सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई सुधार शुरू किए।

परीक्षा केंद्रों का कड़ा सत्यापन: समिति ने सिफारिश की कि परीक्षा केंद्रों का चयन अधिक सख्ती से किया जाए। केवल निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले केंद्रों को ही परीक्षा कराने की अनुमति मिले। इस सुझाव को भी एनटीए ने परीक्षा केंद्रों के सत्यापन और निरीक्षण की प्रक्रिया को पहले से अधिक सख्त किया।

सीसीटीवी और रियल-टाइम निगरानी: समिति ने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और रियल-टाइम मॉनिटरिंग की सिफारिश की, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके। सरकार की तरफ से इस सुझाव को आंशिक रूप से लागू किया गया, जिसमें कई परीक्षाओं में निगरानी व्यवस्था बढ़ाई गई, हालांकि सभी केंद्रों पर समान स्तर की व्यवस्था अभी पूरी तरह लागू नहीं है।

बायोमेट्रिक सत्यापन: समिति ने उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मजबूत पहचान प्रणाली अपनाने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने चरणबद्ध तरीके से लागू किया, जिसमें कई परीक्षाओं में बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस वेरिफिकेशन जैसी व्यवस्थाओं का विस्तार किया गया है।

जोखिम आधारित निगरानी: जिन जिलों या परीक्षा केंद्रों पर पहले अनियमितताओं की शिकायतें मिली हों, वहां अतिरिक्त सुरक्षा और विशेष निगरानी रखने की सिफारिश की गई। इस सिफारिश को मानते हुए एनटीए ने संवेदनशील केंद्रों और क्षेत्रों की पहचान कर अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था शुरू की थी।

एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग: समिति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के जरिए संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने का सुझाव दिया। इस सुझाव को सरकार ने आंशिक रूप से लागू करते हुए तकनीक आधारित निगरानी बढ़ाने की घोषणा की है लेकिन AI का व्यापक उपयोग अभी भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

जवाबदेही तय करना: समिति ने कहा कि यदि प्रश्नपत्र लीक या परीक्षा में गंभीर अनियमितता होती है तो संबंधित अधिकारियों और परीक्षा केंद्रों की स्पष्ट जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस मामले पर सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में कड़ी कार्रवाई, केंद्रों को ब्लैकलिस्ट करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की नीति अपनाई है।

क्या सरकार ने राधाकृष्ण कमेटी की सभी सिफारिशें लागू कर दीं?

सरकार ने राधाकृष्ण कमेटी की सभी सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा था कि सरकार इसकी सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। इसके बाद एनटीए के प्रशासनिक ढांचे, साइबर सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और तकनीकी सुधारों पर काम शुरू हुआ।

विशेषज्ञों का मानना है कि समिति की कई सिफारिशें, जैसे एआई आधारित व्यापक निगरानी, सभी परीक्षा केंद्रों पर एक समान उच्च स्तरीय सुरक्षा और पूर्ण डिजिटल ट्रैकिंग अभी पूरी तरह लागू होने की प्रक्रिया में हैं।

छात्रों के लिए इस राधाकृष्ण कमेटी का क्या महत्व है?

राधाकृष्ण कमेटी की सिफारिशों का सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि, परीक्षा निष्पक्ष हो, पेपर लीक जैसी घटनाओं की संभावना न्यूनतम हो, तकनीक के जरिए सुरक्षा बढ़े, छात्रों को पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था मिले और राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं पर छात्रों का भरोसा मजबूत हो।

निष्कर्ष

राधाकृष्णन समिति ने केवल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का रोडमैप दिया था। सरकार ने अधिकांश प्रमुख सिफारिशों को सिद्धांततः स्वीकार किया है और कई सुधार लागू भी किए हैं, लेकिन सभी सुझावों का पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी चरणबद्ध रूप से जारी है।