देश में पिछले कुछ वर्षों में नीट, यूजीसी नेट भर्ती परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक तथा संगठित नकल के मामलों ने करोड़ों छात्रों का भरोसा हिलाया। इन्हीं घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने 2024 में पहला एंटी-पेपर लीक कानून बनाया था। अब उसी कानून को और कड़ा बनाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 लाया गया है। इसका उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि पेपर लीक के संगठित नेटवर्क को तोड़ना और मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करना है।

एक नजर में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026

सवाल जवाब विधेयक का नाम सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 किस कानून में संशोधन सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 किसने पेश किया केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कहां पेश किया गया लोकसभा कब पेश किया गया 27 जुलाई 2026 उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर अधिक कठोर कार्रवाई, तेज जांच और समयबद्ध ट्रायल वर्तमान स्थिति संसद में पेश होकर पारित; कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है।

यह विधेयक क्या है?

यह 2024 के एंटी-पेपर लीक कानून में संशोधन करने वाला विधेयक है। सरकार का कहना है कि 2024 का कानून आधार तैयार करता था लेकिन लगातार सामने आ रहे संगठित पेपर लीक गिरोहों से निपटने के लिए और मजबूत कानूनी व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। इसलिए जांच, अभियोजन और सजा से जुड़े कई प्रावधानों को और कड़ा करने का प्रस्ताव लाया गया है।

इसे कब और किसने पेश किया?

27 जुलाई 2026 को केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह संशोधन विधेयक पेश किया। इसके बाद इस पर चर्चा हुई और सरकार ने इसे परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम बताया।

यह विधेयक कब पास हुआ?

संसद में चर्चा के बाद लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। हालांकि किसी भी विधेयक के कानून बनने की अंतिम प्रक्रिया में दोनों सदनों से पारित होने (यदि आवश्यक हो) और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी शामिल होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी और राजपत्र में अधिसूचना के बाद ही यह संशोधित कानून प्रभावी होगा।

इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?

सरकार के अनुसार इस संशोधन के पांच प्रमुख उद्देश्य हैं।

पहला उद्देश्य: पेपर लीक के संगठित गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई

दूसरा उद्देश्य: जांच और मुकदमे की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना

तीसरा उद्देश्य: छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बढ़ाना

चौथा उद्देश्य: परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही मजबूत करना

पांचवा उद्देश्य: ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026: प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं।

सजा और जुर्माना बढ़ाया गया: अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए सजा 3–5 साल से बढ़ाकर 5–10 साल की गई है। अधिकतम जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया गया है।

सेवा प्रदाताओं पर कड़ी कार्रवाई: परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी, आईटी कंपनी, प्रिंटिंग एजेंसी या अन्य सेवा प्रदाता यदि पेपर लीक या धोखाधड़ी में शामिल पाए जाते हैं तो उन पर 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

संगठित परीक्षा माफिया पर और सख्ती: संगठित अपराध के मामलों में न्यूनतम सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है, जिसमें न्यूनतम जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है।

8 साल तक ब्लैकलिस्ट: पेपर लीक या अनुचित साधनों में शामिल सेवा प्रदाताओं को अब 4 साल की बजाय 8 साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से जुड़ा काम नहीं दिया जाएगा।

स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन: केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर विशेष जांच दल (STF) गठित कर सकेगी, जो ऐसे मामलों की जांच करेगी।

दो महीने में जांच पूरी: पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान किया गया है।

स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट: हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित किए जाएंगे, ताकि मामलों का तेजी से निपटारा हो सके।

तीन महीने में ट्रायल: आरोपपत्र दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सुनवाई यथासंभव दिन-प्रतिदिन होगी।

अपील पर भी समय सीमा: फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ सुनेगी। अपील 30 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी और यथासंभव तीन महीने में उसका निपटारा किया जाएगा।

इसकी जरूरत क्यों पड़ी?

हाल के वर्षों में कई बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे। इसके कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं, लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी, सरकारी भर्ती में देरी हुई, युवाओं का विश्वास प्रभावित हुआ और संगठित परीक्षा माफिया सक्रिय होने के आरोप लगे। सरकार का कहना है कि केवल पुराने दंडात्मक प्रावधान पर्याप्त नहीं थे, इसलिए कानून को और मजबूत करना जरूरी था।

क्या इससे पहले भारत में ऐसा कानून था?

हां, 2024 से पहले पेपर लीक से जुड़े मामलों में अलग-अलग राज्यों के कानून या भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता सहित संबंधित कानून) के प्रावधान लागू किए जाते थे। पूरे देश में सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए कोई एक समान केंद्रीय कानून नहीं था।

फरवरी 2024 में संसद ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित किया, जो 21 जून 2024 से लागू हुआ। 2026 का विधेयक उसी कानून को और मजबूत बनाने के लिए लाया गया है।

किन परीक्षाओं पर लागू होगा?

यह कानून केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है, जिनमें प्रमुख रुप से यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस, एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाएं (जैसे NEET, JEE, CUET आदि) और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सार्वजनिक परीक्षाएं शामिल हैं।

युवाओं के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है?

यदि कानून का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो इसके कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं।

ईमानदार छात्रों को समान अवसर मिलेगा।

पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द होने की घटनाएं कम हो सकती हैं।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

परीक्षा माफिया पर कानूनी दबाव बढ़ेगा।

समयबद्ध जांच और सुनवाई से दोषियों को जल्दी सजा मिल सकती है।

हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल कठोर कानून पर्याप्त नहीं होगा। परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, एन्क्रिप्शन, जवाबदेही और संस्थागत सुधार भी उतने ही जरूरी हैं।

क्या केवल कानून से पेपर लीक रुक जाएंगे?

ईमानदारी से कहा जाए, तो इसका जवाब यही होगा की सिर्फ कानून बनाने से कोई अपराध नहीं रुकता बल्कि उस कानून को कठोर रूप से लागू करने पर ही अपराधों की रोकथाम की जा सकती है। वर्तमान में इस कानून सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि, जांच कितनी निष्पक्ष और तेज होती है, आरोपियों को समय पर सजा मिलती है या नहीं, परीक्षा एजेंसियां सुरक्षा मानकों का पालन करती हैं और तकनीकी और प्रशासनिक खामियां कितनी जल्दी दूर की जाती हैं।

निष्कर्ष

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 भारत की परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह 2024 के कानून को और सशक्त बनाते हुए पेपर लीक, संगठित परीक्षा माफिया और भर्ती में धांधली के खिलाफ कड़े दंड, तेज जांच और फास्ट-ट्रैक ट्रायल का रास्ता खोलता है। यदि इसके प्रावधान प्रभावी ढंग से लागू किए जाते हैं, तो यह करोड़ों छात्रों के लिए निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।