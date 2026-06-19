Explained: NEET UG Exam Mental Pressure and Student Suicide Cases: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर विवादों और मानसिक दबाव की वजह से चर्चा में है। पेपर लीक के आरोप, परीक्षा रद्द होने की आशंका, री-एग्जाम की चर्चाएं और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने हजारों छात्रों को तनाव में डाल दिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 17 वर्षीय NEET अभ्यर्थी सुहानी यादव की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 14 मई से 17 जून के बीच देशभर में NEET अभ्यर्थियों की आत्महत्या के 12 मामले सामने आए हैं। हालांकि सभी मामलों की पुलिस जांच जारी है और हर घटना की परिस्थितियां अलग-अलग हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में परीक्षा और भविष्य को लेकर तनाव की बात सामने आई है।

क्या है लखनऊ की छात्रा सुहानी यादव का मामला?

लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र स्थित ऐशबाग रेलवे कॉलोनी में रहने वाली 17 वर्षीय NEET अभ्यर्थी सुहानी यादव कथित तौर पर अपने घर में मृत मिलीं थीं।

पुलिस के मुताबिक, सुहानी मूल रूप से बिहार के पटना की रहने वाली थीं और उनके पिता रणजीत यादव रेलवे में टीटी के पद पर कार्यरत हैं। 16 जून की सुबह परिवार ने उन्हें कमरे में पंखे से लटका पाया गया, जिसके बाद परिजन तुरंत उन्हें रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

परिजनों का कहना है कि सुहानी ने 3 मई को हुई NEET परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पेपर लीक विवाद और री-एग्जाम की चर्चाओं के बाद वह लगातार तनाव में रहने लगी थीं।

36 दिनों में 12 छात्रों की मौत: किन राज्यों से आए मामले?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 14 मई से 17 जून के बीच देश के अलग-अलग राज्यों से NEET अभ्यर्थियों की आत्महत्या के मामले सामने आए।

राज्यवार आंकड़े

राज्य मामले उत्तर प्रदेश 2 दिल्ली 2 राजस्थान 2 गुजरात 1 महाराष्ट्र 1 मध्य प्रदेश 1 उत्तराखंड 1 गोवा 1 तमिलनाडु 1

टाइमलाइन: कब और कहां सामने आए मामले?

14 मई-गोवा: 17 वर्षीय नीट छात्र ने कथित आत्महत्या की। परीक्षा रद्द होने के बाद यह पहला मामला बताया गया।

14 मई-उत्तर प्रदेश: लखीमपुर खीरी के 21 वर्षीय छात्र प्रतीक मिश्रा ने कथित तौर पर अपने घर पर आत्महत्या कर ली।

14 मई-दिल्ली: 20 वर्षीय छात्रा ने NEET परीक्षा अचानक रद्द होने की खबर के बाद तनाव में कथित आत्महत्या कर ली।

16 मई-राजस्थान: 22 वर्षीय छात्र प्रदीप मेघवाल की मौत का मामला सामने आया। परिवार ने परीक्षा तनाव की बात कही।

20 मई-मध्य प्रदेश: आकांक्षा चतुर्वेदी नाम की छात्रा ने कथित आत्महत्या की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुसाइड नोट में दोबारा परीक्षा देने का डर जताया गया था।

25 मई-महाराष्ट्र: लातूर के 18 वर्षीय NEET अभ्यर्थी की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया।

13 जून-दिल्ली: 17 वर्षीय NEET छात्रा अपने घर में मृत मिली। पुलिस ने प्राथमिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई।

15 जून-राजस्थान: सीकर के 22 वर्षीय छात्र ने कथित आत्महत्या की। बताया गया कि उसने इस साल तीसरी बार NEET परीक्षा दी थी।

16 जून-उत्तर प्रदेश (लखनऊ): 17 वर्षीय सुहानी यादव कथित तौर पर घर में मृत मिलीं। परिवार ने री-एग्जाम तनाव की बात कही।

16 जून-उत्तराखंड: देहरादून में 23 वर्षीय रिया कुमारी अपने घर में मृत मिलीं। पुलिस को कथित सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई।

17 जून-तमिलनाडु: कोयंबटूर की 19 वर्षीय छात्रा अंकितीना ने कथित तौर पर जहर खाकर जान दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स में परीक्षा को लेकर डर का जिक्र किया गया।

17 जून-गुजरात: अहमदाबाद में 17 वर्षीय छात्र की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

क्यों बढ़ रहा है छात्रों पर मानसिक दबाव?

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता छात्रों पर गहरा मानसिक असर डाल सकती है।

तनाव बढ़ाने वाले प्रमुख कारण

री-एग्जाम और अनिश्चितता: परीक्षा दोबारा होने की चर्चाओं ने कई छात्रों की तैयारी और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ाई है।

भारी प्रतिस्पर्धा: नीट में हर साल लाखों छात्र शामिल होते हैं जबकि मेडिकल सीटें सीमित हैं।

पारिवारिक और सामाजिक दबाव: कई छात्र परिवार और समाज की अपेक्षाओं का दबाव ज्यादा महसूस करते हैं।

लगातार तैयारी का तनाव: लंबे समय तक पढ़ाई, कोचिंग और रिजल्ट की चिंता मानसिक थकान बढ़ा सकती है।

सोशल मीडिया का प्रभाव: री-एग्जाम, पेपर लीक और रिजल्ट को लेकर वायरल खबरें भी तनाव बढ़ाने का कारण बनती हैं।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, छात्रों को भावनात्मक समर्थन की जरूरत होती है इसलिए परीक्षा को जीवन-मृत्यु का सवाल नहीं बनाया जाना चाहिए। परिवारों को बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालने से बचना चाहिए और स्कूल और कोचिंग संस्थानों में नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा छात्रों को पढ़ाई के साथ आराम और बातचीत का समय भी मिलना चाहिए।

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सुझाव

छात्रों को सलाह दी जाती है कि पढ़ाई के बीच नियमित ब्रेक लें और सोशल मीडिया अफवाहों से दूरी बनाकर रखें। पढ़ाई या परीक्षा की वजह से तनाव होने पर दोस्तों, परिवार या शिक्षक से बात करें और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल काउंसलिंग लें।

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने बच्चों की तुलना दूसरों से न करें और रिजल्ट से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करें और असफलता को सामान्य रूप में स्वीकारने का माहौल बनाएं।

Jansatta Education Expert Conclusion

नीट यूजी 2026 से जुड़ा विवाद केवल परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चिंता बनता जा रहा है। 36 दिनों में सामने आए 12 मामलों ने प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव, अनिश्चितता और भावनात्मक समर्थन की कमी पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। ऐसे समय में जरूरत केवल परीक्षा सुधार की नहीं, बल्कि छात्रों के लिए संवेदनशील और सहयोगी माहौल तैयार करने की भी है।