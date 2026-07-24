भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या दशकों पुरानी है। आजादी के बाद से कई बार प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले बाहर आने, बिकने या सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले सामने आए। इन घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य, सरकारी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता और परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

1947 से 2026 तक पेपर लीक के मामले अलग-अलग राज्यों और केंद्र स्तर पर सामने आए हैं। इनमें कुछ मामले इतने बड़े रहे कि परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं, जांच एजेंसियों को लगाया गया और नई परीक्षा नीतियां बनानी पड़ीं।

1947 से 2026 तक भारत के चर्चित पेपर लीक मामलों की टाइमलाइन

1997 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला

1997 में बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रश्नपत्र लीक हुआ था और यह दौर तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सरकार का था। आरोपों के बाद भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विवाद हुआ और मामले की जांच कराई गई। इस घटना ने बिहार में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका को लेकर व्यापक बहस छेड़ी थी।

2004 मध्य प्रदेश मेडिकल प्रवेश परीक्षा (PMT) फर्जीवाड़ा मामला

2004 में मध्य प्रदेश की प्री-मेडिकल टेस्ट (PMT) परीक्षा में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। यह मामला उस समय प्रदेश में मुख्यमंत्री उमा भारती और बाद में बाबूलाल गौर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। आरोपों में परीक्षा में नकल, फर्जी अभ्यर्थियों के जरिए प्रवेश और प्रश्नपत्र से जुड़ी गड़बड़ियों की बात सामने आई।

इन शुरुआती मामलों ने मध्य प्रदेश में मेडिकल और अन्य सरकारी भर्तियों में संगठित धांधली के नेटवर्क की ओर संकेत किया, जो आगे चलकर चर्चित व्यापमं (Vyapam) घोटाले के रूप में बड़े विवाद में बदल गया। बाद में जांच एजेंसियों ने कई वर्षों तक चले इस भर्ती घोटाले में हजारों आरोपियों और संदिग्ध मामलों की जांच की, जिससे मध्य प्रदेश की परीक्षा प्रणाली और भर्ती प्रक्रिया पर राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे थे।

2008 राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता मामला

2008 में राजस्थान में शिक्षक भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं में अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोप सामने आए। यह मामला उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। आरोपों में परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, चयन प्रक्रिया में धांधली और कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने जैसी शिकायतें शामिल थीं। मामले सामने आने के बाद जांच शुरू की गई और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई।

2010 बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामला

2010 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप सामने आए और यह मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के कार्यकाल का था। शिकायतों और जांच के बाद परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित माना गया और परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई और प्रश्नपत्र लीक से जुड़े लोगों की पहचान तथा जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई की गई थी।

2011 मध्य प्रदेश मेडिकल प्रवेश परीक्षा (PMT) और व्यापमं घोटाला

2011 में मध्य प्रदेश की प्री-मेडिकल टेस्ट (PMT) परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के मामले सामने आए, जो बाद में चर्चित व्यापमं (मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले का हिस्सा बने। यह मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में सामने आया। आरोपों में फर्जी अभ्यर्थियों के जरिए परीक्षा देना, नकल, सीटों की हेराफेरी और भर्ती व प्रवेश प्रक्रियाओं में संगठित धांधली शामिल थी।

मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई, जिसमें हजारों आरोपियों के नाम सामने आए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। यह व्यापमं घोटाला देश के सबसे बड़े परीक्षा और भर्ती घोटाले के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

2012 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक विवाद

2012 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप सामने आए। यह मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। अभ्यर्थियों की शिकायतों और आरोपों के बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने और मामले की जांच कराने का निर्णय लिया गया।

2013 रेलवे भर्ती परीक्षा रिश्वत और पेपर लीक मामला

2013 में रेलवे भर्ती प्रक्रिया में कथित रिश्वतखोरी और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं का मामला सामने आया था, जो केंद्र की तत्कालीन यूपीए-2 सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। आरोपों में रेलवे भर्ती में पैसे लेकर नौकरी दिलाने, बिचौलियों की भूमिका और परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसी बातें सामने आईं। मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने जांच शुरू की और कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

2014 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक और नकल गिरोह मामला

2014 में बिहार में शिक्षक भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं के दौरान प्रश्नपत्र लीक और नकल गिरोह एक्टिव हुआ था और यह मामला बिहार सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। शिकायतों के बाद हुई जांच के दौरान कथित रूप से परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले कुछ लोगों और नकल कराने वाले गिरोह से जुड़े आरोपियों के नाम सामने आए, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां की गई थी।

2015 व्यापमं घोटाला (मध्य प्रदेश)

2015 में मध्य प्रदेश का चर्चित व्यापमं (मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाला राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। यह मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। घोटाले में प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती और अन्य सरकारी परीक्षाओं में कथित रूप से फर्जीवाड़ा, नकल, फर्जी अभ्यर्थियों के जरिए परीक्षा दिलाने और चयन प्रक्रिया में हेरफेर के आरोप लगे।

मामले की जांच पहले मध्य प्रदेश एसटीएफ कर रही थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुलाई 2015 में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई थी। सीबीआई जांच में बड़ी संख्या में आरोपियों, छात्रों, बिचौलियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच हुई। व्यापमं घोटाला देश के सबसे बड़े परीक्षा एवं भर्ती घोटालों में शामिल रहा, जिसने सरकारी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए।

2016 एसएससी सीजीएल पेपर लीक आरोप मामला

2016 में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (SSC CGL) को लेकर प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सामने आए। यह मामला केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किए और बड़े स्तर पर छात्र आंदोलन देखने को मिला। आरोपों के बाद मामले की जांच कराई गई और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया और निगरानी तंत्र पर सवाल उठे। इस विवाद ने केंद्र सरकार और SSC के सामने प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता बनाए रखने तथा पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की चुनौती खड़ी की थी, जो आज भी बनी हुई है।

2017 यूपी पीसीएस और अन्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता

2017 में उत्तर प्रदेश में पीसीएस और अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई थी। यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के शुरुआती कार्यकाल से जुड़ा था। अभ्यर्थियों की शिकायतों और जांच में कुछ परीक्षाओं की प्रक्रिया, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और चयन प्रणाली पर सवाल उठे। संबंधित मामलों की जांच कराई गई और कुछ परीक्षाओं में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें रद्द करने या प्रक्रिया में सुधारात्मक कार्रवाई की गई। इन घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और भर्ती आयोगों ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया।

2018 सीबीएसई 10वीं गणित और 12वीं अर्थशास्त्र पेपर लीक मामला

2018 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं कक्षा की गणित और 12वीं कक्षा की अर्थशास्त्र परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल से जुड़ी घटना थी। परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल होने की शिकायतें मिलीं, जिसके बाद CBSE ने 12वीं अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला किया, जबकि 10वीं गणित की परीक्षा भी कुछ क्षेत्रों में पुनः आयोजित करने पर विचार किया गया। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, जिसने लीक की कड़ी तलाशने के लिए कई लोगों से पूछताछ की और कार्रवाई की।

2018 बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला

2018 में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे। यह घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के कार्यकाल में हुई। जांच में प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बाद भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई और पेपर लीक में शामिल लोगों की पहचान तथा जिम्मेदारी तय करने के लिए कार्रवाई की गई।

2019 बिहार एसएससी पेपर लीक मामला

2019 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) से जुड़ी परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप सामने आए, जिसमें परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र वायरल होने की बात कही गई। यह मामला बिहार सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। शिकायतों के बाद मामले की जांच शुरू की गई और प्रश्नपत्र लीक में शामिल संदिग्धों तथा बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच के दौरान कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई।

2020 राजस्थान रीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक नेटवर्क मामला

2020 में राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) और अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, यह मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। आरोपों में प्रश्नपत्र लीक कराने वाले संगठित नेटवर्क, बिचौलियों और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात सामने आई। मामले की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को सौंपी गई, जिसने कई संदिग्धों से पूछताछ की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की।

2021 राजस्थान REET पेपर लीक मामला

2021 में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया, जिसने राज्य की भर्ती परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। यह मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। आरोपों के अनुसार परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र कुछ लोगों तक पहुंच गया था, जिसके बाद मामले की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को सौंपी गई। जांच के दौरान कई संदिग्धों और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विवाद बढ़ने के बाद REET परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया गया।

2022 राजस्थान शिक्षक भर्ती लेवल-2 पेपर लीक मामला

2022 में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा लेवल-2 से जुड़ा प्रश्नपत्र लीक मामला सामने आया था और यह मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। आरोपों के अनुसार परीक्षा से पहले पेपर लीक होकर कुछ अभ्यर्थियों और बिचौलियों तक पहुंचा था। मामले की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को सौंपी गई, जिसके बाद कई आरोपियों और संदिग्धों की गिरफ्तारियां हुईं। विवाद के बाद लेवल-2 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया था।

2022 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक आरोप

2022 में उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती और अन्य सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप सामने आए। यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। अभ्यर्थियों की शिकायतों के बाद सरकार और संबंधित भर्ती एजेंसियों ने आरोपों की जांच शुरू कराई तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।

2023 राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला

2023 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले वायरल होने का मामला सामने आया था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़ी था। शिकायतों और जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र कुछ अभ्यर्थियों तक पहुंच गया था और खुलासा होने के बाद संबंधित परीक्षा को रद्द करके राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) सहित जांच एजेंसियों को यह मामला सौंपा गया था।

2023 गुजरात जूनियर क्लर्क परीक्षा पेपर लीक मामला

2023 में गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड की जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ था और यह घटना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल से जुड़ी थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्नपत्र लीक होने की जानकारी सामने आने के बाद लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रभावित हुई और सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। मामले की जांच गुजरात पुलिस ने शुरू की, जिसमें पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

2023 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक आरोप मामला

2023 में बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक हुआ, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के कार्यकाल की घटना है। अभ्यर्थियों की शिकायतों और आरोपों के बाद परीक्षा की गोपनीयता और प्रश्नपत्र सुरक्षा को लेकर जांच शुरू की गई। मामले की जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी गई, जिसने पेपर लीक की संभावित कड़ियों, बिचौलियों और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच करते हुए कार्रवाई की थी।

2024 नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक और ग्रेस मार्क विवाद

2024 में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी को लेकर प्रश्नपत्र लीक और ग्रेस मार्क्स विवाद ने देशभर में बड़ा विवाद खड़ा किया। यह मामला केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने असामान्य अंक, एक साथ कई छात्रों के 720 में से 720 अंक प्राप्त करने और ग्रेस मार्क्स देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

विवाद बढ़ने के बाद प्रश्नपत्र लीक के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई, जिसमें बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों में जांच हुई और कई आरोपियों की गिरफ्तारियां की गईं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें परीक्षा की पारदर्शिता, ग्रेस मार्क्स और दोबारा परीक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस विवाद ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता और परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर बहस छेड़ दी।

2024 यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक मामला

2024 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC-NET) को लेकर प्रश्नपत्र लीक की आशंका और परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। यह मामला केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। परीक्षा के बाद गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से मिली जानकारी के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा की प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ी की आशंका जताई थी।

मामला बढ़ने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को रद्द करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। जांच एजेंसियों ने संभावित पेपर लीक नेटवर्क और परीक्षा प्रक्रिया में शामिल संदिग्धों की भूमिका की जांच की थी।

2024 यूपीएससी सिविल सेवा फर्जीवाड़ा मामला

2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया में धोखाधड़ी और गलत पहचान के इस्तेमाल के आरोप लगे। यह मामला केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। उम्मीदवारों द्वारा लगाए आरोपों के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेज, गलत पहचान या अनुचित तरीकों का सहारा लेकर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की।

मामले की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित एजेंसियों और पुलिस ने जांच शुरू की तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े नियमों के तहत कदम उठाए गए।

2024 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला

2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया, जिससे राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक विवादों में आ गई। यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल से जुड़ा था। उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए आरोपों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अभ्यर्थियों तक पहुंच गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया, जिससे करीब 60 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए। परीक्षा रद्द करने के बाद मामले की जांच शुरू की गई और पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

2024 उत्तर प्रदेश आरओ/एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामला

2024 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल से की घटना थी। इस मामले में परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक होकर कुछ अभ्यर्थियों तक पहुंच गया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और विरोध प्रदर्शन किए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और यूपीएसएसएससी ने परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई और पेपर लीक में शामिल संदिग्धों तथा नेटवर्क की भूमिका की जांच की गई।

2025 विभिन्न राज्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग मामले

2025 में देश के कई राज्यों में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के दौरान प्रश्नपत्र लीक, डिजिटल माध्यम से पेपर साझा करने और सॉल्वर गैंग के सक्रिय होने के मामले सामने आए। इस वर्ष हरियाणा लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, ओडिशा एएनएम परीक्षा और ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा जैसी परीक्षाएं विवादों में रहीं, जिनमें प्रश्नपत्र सुरक्षा और परीक्षा प्रबंधन पर सवाल उठे। इसके अलावा रेलवे लोको पायलट भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले में सीबीआई ने जांच कर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इन घटनाओं के बाद परीक्षा एजेंसियों ने बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई आधारित निगरानी, सुरक्षित प्रश्नपत्र वितरण और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया।

2026 NEET UG पेपर लीक मामला (सबसे बड़ा मामला)

2026 में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक मामला देश का सबसे बड़ा परीक्षा विवाद बना। यह मामला केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल से जुड़ा है। आरोपों के अनुसार परीक्षा से पहले कुछ प्रश्न अभ्यर्थियों तक पहुंच गए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने परीक्षा की विश्वसनीयता प्रभावित होने की बात मानते हुए परीक्षा रद्द कर दी। इस फैसले से करीब 22 लाख से अधिक मेडिकल अभ्यर्थी प्रभावित हुए और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसने प्रश्नपत्र लीक के कथित मुख्य आरोपी सहित कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।

2026 उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी सेमेस्टर परीक्षा पेपर लीक मामला

2026 में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी (UTU) की सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल का मामला है। आरोपों के अनुसार, कुछ प्रश्नपत्र व्हाट्सऐप के माध्यम से छात्रों तक पहुंच गए थे, जिससे परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता पर सवाल उठे। मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने दो सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द कर दिया और आंतरिक जांच शुरू की। जांच के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे शैक्षणिक गतिविधियों से 7 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया।

2026 झारखंड लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा विवाद

2026 में झारखंड लोक सेवा आयोग की कुछ भर्ती परीक्षाएं परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और प्रशासनिक कारणों से विवादों में रहीं। यह मामला हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार के कार्यकाल से जुड़ा है। परीक्षाओं के आयोजन, प्रबंधन और प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बाद JPSC ने कुछ भर्ती परीक्षाओं को स्थगित किया और पूरी प्रक्रिया की समीक्षा शुरू की। हालांकि यह मामला बड़े स्तर पर प्रमाणित पेपर लीक की श्रेणी में नहीं आया, लेकिन इसने राज्य की भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए।

निष्कर्ष

1947 से 2026 तक भारत में पेपर लीक की घटनाओं ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को कई बार चुनौती दी है। व्यापमं, CBSE, NEET, UGC-NET, REET और यूपी पुलिस भर्ती जैसे मामले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे। लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद सरकारों और परीक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए हैं, लेकिन निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाना अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।