बिहार सरकार ने राज्य के उन प्रखंडों (ब्लॉकों) में डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया है, जहां अभी तक कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा को गांव और छोटे कस्बों तक पहुंचाना है ताकि खासकर छात्राओं को कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूर-दराज के शहरों में न जाना पड़े। इसी योजना के तहत 211 नए डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई 2026 से पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की गई थी लेकिन अब सरकार ने इसे फिलहाल टाल दिया है क्योंकि कॉलेज पूरी तरह तैयार नहीं हैं।

यह योजना सम्राट चौधरी सरकार की शिक्षा के विस्तार की महत्वाकांक्षी पहल मानी जा रही है लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई प्रशासनिक और शैक्षणिक चुनौतियां सामने आ गई हैं। तो देर न करते हुए जान लीजिए क्या है डिग्री कॉलेज योजना, क्या है विवाद और क्यों अटकी है ये पहल।

क्या है बिहार की डिग्री कॉलेज योजना?

यह योजना राज्य सरकार के ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के अंतर्गत ‘उन्नत शिक्षा, उन्नत भविष्य’ अभियान का हिस्सा है। सरकार ने पाया कि बिहार के बड़ी संख्या में प्रखंडों में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है।

ऐसे में छात्रों को स्नातक की पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसका सीधा और सबसे ज्यादा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तथा छात्राओं पर पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने पहले चरण में ऐसे 211 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

सरकार के अनुसार इस योजना के पीछे कई बड़े लक्ष्य हैं, जो इस प्रकार हैं।

हर प्रखंड तक उच्च शिक्षा पहुंचाना: बिहार सरकार चाहती है कि हर छात्र अपने ही क्षेत्र में स्नातक की पढ़ाई कर सके।

छात्राओं की पढ़ाई जारी रखना: ग्रामीण क्षेत्रों में कई छात्राएं दूरी, परिवहन और सुरक्षा जैसी वजहों से कॉलेज नहीं जा पातीं। स्थानीय कॉलेज खुलने से उनका नामांकन बढ़ने की उम्मीदें भी बढ़ी हैं।

ड्रॉपआउट कम करना: सम्राट चौधरी सरकार के मुताबिक, इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को कम करना भी है।

पलायन रोकना: जिले में ही डिग्री कॉलेज न होने के चलते बिहार के छात्र बड़ी संख्या में स्नातक के लिए दूसरे जिलों या राज्यों का रुख करते हैं, जिसे कम करने पर सरकार का खासा जोर है।

क्षेत्रीय विकास: डिग्री कॉलेज खुलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार, किराये का बाजार, पुस्तकालय, परिवहन और अन्य सेवाओं का भी विकास होने की संभावना को भी देखा जा रहा है।

कितने डिग्री कॉलेज खुलने हैं?

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने डिग्री कॉलेज योजना के पहले चरण में 211 नए डिग्री कॉलेज शुरू करने का फैसला किया है। इन कॉलेजों में शुरुआती चरण में 16 विषयों को मंजूरी दी गई थी लेकिन पहले सत्र में केवल 6 विषयों से पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई गई थी।

कितने पद बनाए गए?

सरकार ने इन कॉलेजों के लिए कुल 9,284 नए पद स्वीकृत किए हैं, जिसमें 6,752 पद शिक्षकों के और 2,532 पर नॉन टीचिंग स्टाफ के हैं। इस कुल संख्या में से प्रत्येक कॉलेज के लिए 32 शिक्षक और 12 नॉन टीचिंग स्टाफ को नियुक्त करने की योजना बनाई गई है।

क्या 1 जुलाई से शुरू होगी डिग्री कॉलेज में पढ़ाई

1 जुलाई से डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू होगी या नहीं, ये एक बड़ा और इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिसपर ये पूरी योजना टिकी है। पहले सरकार ने घोषणा की थी, कि 1 जुलाई से इन नए डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी लेकिन तैयारियां समय पर पूरी नहीं हो सकी हैं। इन तैयारियों के पूरा न होने के निम्नलिखित कारण हैं।

शिक्षकों की कमी: डिग्री कॉलेज योजना में सबसे बड़ी कमी योग्य शिक्षकों की उपलब्धता है क्योंकि बिहार सरकार अभी तक इन कॉलेजों के लिए स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकी है। स्थाई शिक्षक न होने से छात्रों की तरफ से विरोध देखा जा रहा है, जिसके चलते यह योजना अटकती नजर आ रही है।

प्रतिनियुक्ति की योजना विवाद: बिहार सरकार द्वारा स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति करने में असफल रहने के बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक अंतरिम व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले योग्य शिक्षकों जिनके पास NET, JRF या PhD जैसी योग्यता हो को इन नए डिग्री कॉलेजों में प्रतिनियुक्त किया जाए लेकिन शिक्षा विभाग के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया, जिसके चलते सरकार को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं: 221 नए डिग्री कॉलेज शुरू करने की योजना सुनने में तो काफी अच्छी और छात्रहित से जुड़ी लगती है लेकिन इस योजना को जमीन पर उतने में काफी समय लगने वाला है। सरकार अभी तक कई नए डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, फर्नीचर और कार्यालय व्यवस्था को पूरी तरह तैयार नहीं कर सकी है। इसका सीधा मतलब है कि कॉलेज कागजो में तो बन गए लेकिन इनके संचालन की बुनियादी तैयारी अभी अधूरी ही है।

बार-बार बदले प्रशासनिक निर्णय: डिग्री कॉलेज मामले पर आई रिपोर्ट्स के अनुसार विभागीय स्तर पर कई फैसले लिए गए लेकिन इन फैसलों में लगातार बदलाव किए जाते रहे, जिससे इन फैसलों को लागू करने की गति सीधे तौर पर प्रभावित हुई।

विवाद किस बात पर है?

बिहार सरकार की डिग्री कॉलेज योजना का विरोध नए कॉलेज खोलने पर नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन के तरीके का है, जो इस प्रकार हैं।

पहला विवाद: स्कूल के शिक्षकों को कॉलेज भेजना

शिक्षक संगठनों और संबंधित पक्षों के अनुसार, स्कूल शिक्षक स्कूलों के लिए नियुक्त हैं, ऐसे में उन्हें डिग्री कॉलेज भेजने से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी क्योंकि स्कूल और कॉलेज की शिक्षण प्रकृति अलग होती है। इसका सीधा असर शिक्षक की क्षमताओं के साथ-साथ छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ेगा। बड़े स्तर पर विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा है।

दूसरा विवाद: पहले भवन या पहले पढ़ाई?

छात्रों और शिक्षकों के अलावा शिक्षा विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि केवल योजना का उद्घाटन कर देना ही योजना को चलाना नहीं होता। अगर डिग्री कॉलेज के लिए शिक्षक नहीं है, क्लास, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब और शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है, तो छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का क्या अर्थ रह जाता है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को नए डिग्री कॉलेजों की पूरी तैयारी करने के बाद ही इस योजना को लागू करने की तारीख तय करनी चाहिए।

तीसरा विवाद: गुणवत्ता बनाम विस्तार

योजना के समर्थक इस डिग्री कॉलेज योजना को लागू करने के पक्ष में तर्क दे रहे हैं कि योजना को लागू करने के लिए पहले इसकी पहुंच बढ़ानी होगी उसके बाद इंस्फ्राट्रक्चर बढ़ता रहेगा।

दूसरी तरफ इस योजना के आलोचकों का कहना है कि, यदि बिना संसाधनों के कॉलेज खोल दिए गए तो इससे केवल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं।

सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

नए डिग्री कॉलेज योजना पर उठे विवाद के बीच बिहार सरकार ने फिलहाल स्वीकार किया है कि 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू कराना संभव नहीं है। इसलिए इस योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मंजूरी मिलने के बाद ही नई तारीख घोषित की जाएगी।

डिग्री कॉलेज योजना को धरातल पर उतारने के लिए उच्च शिक्षा विभाग नई कार्ययोजना तैयार कर रहा है ताकि जल्द से जल्द शिक्षक उपलब्ध कराए जा सकें, आवश्यक संसाधन जुटाए जाएं और कॉलेज संचालन की व्यवस्था पूरी की जा सके। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य योजना को रद्द करना नहीं बल्कि बेहतर तैयारी के साथ लागू करना है।

छात्रों की प्रतिक्रिया कैसी है?

सरकारी रिपोर्टों में छात्रों की औपचारिक प्रतिक्रिया सीमित रूप से सामने आई है लेकिन विभिन्न छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों की सार्वजनिक चर्चाओं में दो तरह की राय दिखाई देती है।

सकारात्मक पक्ष की बात करें, तो छात्रों को अब अपने गांव के पास डिग्री कॉलेज मिलने की उम्मीद है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ छात्राओं को मिलने की संभावना है। इसके साथ ही छात्रों द्वारा बाहर पढ़ने के दौरान होने वाला खर्च होगा और स्थानीय स्तर पर नामांकन बढ़ेगा।

आलोचनाओं या नाराजगी की बात करें, तो कई छात्र इसलिए निराश हैं क्योंकि सरकार ने पहले तारीख घोषित कर दी लेकिन समय पर तैयारी पूरी नहीं कर सकी, जिसके चलते नए सत्र को लेकर असमंजस पैदा हो गया है।

क्या यह योजना सफल हो सकती है?

शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार योजना का उद्देश्य मजबूत है। अगर सरकार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करे, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करे,स्थायी वित्तीय व्यवस्था बनाए और विश्वविद्यालयों से समय पर संबद्धता और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करे, तो यह बिहार की उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन यदि कॉलेज केवल कागज पर खुलते हैं और शिक्षकों की कमी बनी रहती है, तो योजना अपने मूल उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाएगी।

आगे क्या होगा?

अब सरकार नई तारीख घोषित करेगी। उससे पहले उसे तीन प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना होगा, जिसमें योग्य स्थाई शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कॉलेजों का बुनियादी ढांचा तैयार करना और प्रशासनिक और विश्वविद्यालय स्तर की सभी औपचारिकताएं पूरी करना शामिल हैं।