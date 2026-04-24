NTA CUET PG Result 2026 LIVE: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (CUET PG) 2026 का रिजल्ट जारी करने जा रही है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत होगी।

सीयूईटी पीजी 2026 परीक्षा का आयोजन 6 मार्च से 30 मार्च 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आयोजित की गई थी, हालांकि भाषा विषयों, एम टेक/हायर साइंसेज और आचार्य कोर्स के पेपर अलग माध्यम में हुए।

यूनिवर्सिटी जारी करेंगी कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद, भाग लेने वाली सभी यूनिवर्सिटी अपनी-अपनी कट-ऑफ, मेरिट लिस्ट और पात्रता मानदंड जारी करेंगी। मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।

ध्यान रहे कि काउंसलिंग प्रक्रिया NTA नहीं बल्कि संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाती है। इसलिए उम्मीदवारों को अलग-अलग यूनिवर्सिटी और कोर्स के लिए अलग से आवेदन करना होगा। इसके साथ यह भी ध्यान देना जरूरी है कि CUET PG 2026 का परिणाम केवल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्य होगा।

पिछले साल का रिकॉर्ड

साल 2025 में CUET PG के लिए 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से करीब 5.2 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह उपस्थिति दर 79.97% रही, जो 2022 में परीक्षा शुरू होने के बाद से अब तक सबसे ज्यादा थी।

आंसर-की चैलेंज प्रक्रिया

NTA ने 11 अप्रैल 2026 को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी। जिन उम्मीदवारों को आंसर-की पर आपत्ति थी, उन्होंने प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर उसे चैलेंज किया। फाइनल रिजल्ट जारी करने से पहले इन आपत्तियों पर विचार किया गया है।

CUET PG Result 2026 ऐसे चेक करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ या nta.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CUET PG Result 2026” या “Download Scorecard” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कोड भरें और सबमिट करें।

स्टेप 5. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें।

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