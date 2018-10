ESIC SSO Prelims Admit Card 2018: कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 16 अक्टूबर को सुरक्षा अधिकारी/प्रबंधक ग्रेड-II/सुपरीटेंडेंट भर्ती 2018 के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह परीक्षा 3 नंवबर को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। निगम ने एडमिट कार्ड के साथ ही एक मॉक परीक्षा पत्र जारी किया है, ताकि अभ्यर्थियों को यह पता चल सके कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। मॉक परीक्षा पत्र डाउनलोड करने के लिए भी अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर हिंदी में भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सेंटर पर अपने एडमिट कार्ड पर लेटेस्ट फोटो चिपकाकर लाना होगा। साथ ही एक पहचान पत्र भी लाना होगा। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले उन्हें परीक्षा सेंटर पर पहुंचना होगा।

इस परीक्षा में 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न तीन सेक्शन में बंटा होगा। प्रत्येक सेक्शन के सवालों का जवाब देने के लिए अभ्यर्थियों को 20-20 मिनट का समय मिलेगा। अंग्रेजी सेक्शन से 30 सवाल होंगे। रिजनिंग से 35 और क्वांटेटिव एप्टीट्यूट से 35 सवाल होंगे। बता दें कि ईएसआईसी ने 539 सीटों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें सुरक्ष अधिकारी, ग्रेड II मैनेजर और सुपरीटेंडेंट के पद शामिल हैं। इसके नोटिफिकेशन में कहा गया था कि, “16 जनवरी 2014 को भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसे कैंसिल कर दिया गया और जिन उम्मीदवारों ने उस समय आवेदन किया था, उन्हें फिर से आवेदन करना होगा।”

यूं डाउनलोड करें एडमिट कार्ड:-

* सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट esic.nic.in पर जांए। यहां स्क्रीन पर दिख रहे Recruitments पर क्लिक करें।

* Recruitments पर क्लिक करने के बाद एक नया पेजा खुलेगा, जहां स्क्रीन पर Click here to download Call Letters for appearing in Phase I Preliminary Exam. for the post of SSO – 2018. दिखेगा। उम्मीदवार इस लिंक पर क्लिक करें।

* अभ्यर्थी यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।

* रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालने के बाद एडमिट कार्ड दिखेगा। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर प्रिंट कर लें।

