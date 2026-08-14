East Coast Railway GDCE Recruitment 2026: ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) ने सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (GDCE) 2026 के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट लोको पायलट (ALP), स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर समेत विभिन्न पदों पर कुल 1,421 रिक्तियां भरी जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू होगी और इच्छुक पात्र उम्मीदवार 14 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

हालांकि, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ईसीओआर जीडीसीई भर्ती 2026 सामान्य उम्मीदवारों के लिए ओपन मार्केट भर्ती नहीं है। इस भर्ती के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे में नियमित और पात्र कर्मचारी, जिनका ईस्ट कोस्ट रेलवे में ग्रहणाधिकार है, आवेदन कर सकते हैं। RPF/RPSF कर्मचारी इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं।

East Coast Railway GDCE Recruitment 2026: कितने पदों पर भर्ती?

आरआरसी भुवनेश्वर की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जीडीसीई 2026 के तहत कुल 1,421 पद हैं। इनमें सबसे अधिक 1,046 पद सहायक लोको पायलट (ALP) के हैं।

पद कुल रिक्तियां असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) 1,046 स्टेशन मास्टर 12 गुड्स ट्रेन मैनेजर 284 जूनियर इंजीनियर (JE) 22 टेक्नीशियन 51 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 4 कमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलेक्टर 2 कुल 1,421

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार ये रिक्तियां Safety और Non-Safety category में Direct Recruitment Quota की 25 प्रतिशत रिक्तियों के तहत GDCE के माध्यम से भरी जाएंगी।

East Coast Railway GDCE 2026: आवेदन कब से शुरू होंगे?

RRC Bhubaneswar ने आवेदन की तारीखें भी जारी कर दी हैं, जिसकी पूरी डिटेल इस प्रकार है।

नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 7 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 15 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 14 सितंबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट rrcbbs.org.in

CBT, Aptitude Test और अन्य चयन प्रक्रिया की तारीखें बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यह भर्ती ईस्ट कोस्ट रेलवे के नियमित पात्र कर्मचारियों के लिए है। उम्मीदवार के पास ईस्ट कॉस्ट रेलवे में कार्यरत होना चाहिए। इसमें पूर्ववर्ती वाल्टेयर डिवीजन/एससीओआर से संबंधित पात्र कर्मचारी भी शामिल हैं।

RPF/RPSF के कर्मचारी इस GDCE भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे से इस्तीफा दे चुके या किसी अन्य रेलवे में ट्रांसफर हो चुके कर्मचारी पात्र नहीं हैं।

East Coast Railway GDCE 2026 Age Limit

उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा इस प्रकार है:

UR: 42 वर्ष

OBC: 45 वर्ष

SC/ST: 47 वर्ष

न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नोटिफिकेशन में संबंधित श्रेणियों के लिए जन्म तिथि की कटऑफ भी निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक योग्यता क्या है?

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता अलग है। उदाहरण के लिए ALP पद के लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता/ITI अथवा संबंधित इंजीनियरिंग डिप्लोमा जैसी योग्यता जरूरी है, जबकि स्टेशन मास्टर और मालगाड़ी प्रबंधक जैसे पदों के लिए संबंधित स्नातक स्तर की योग्यता निर्धारित है।

उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले संबंधित पद की अनुबंध बी में दी गई शैक्षणिक योग्यता और पोस्ट पैरामीटर को ध्यान से पढ़ें। अंतिम परीक्षा का परिणाम आने की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार, यदि उनके पास नोटिफिकेशन की तारीख तक निर्धारित योग्यता नहीं है, आवेदन नहीं कर सकते।

ECoR GDCE 2026 Selection Process: कैसे होगा चयन?

East Coast Railway GDCE भर्ती में चयन कई चरणों में किया जाएगा। सामान्य तौर पर प्रक्रिया में शामिल हैं:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT)/टाइपिंग स्किल टेस्ट, जहाँ लागू हो

दस्तावेज सत्यापन

चिकित्सा जांच

सीबीटी में गलत उत्तर देने पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। हालांकि, सीबीएटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सीबीएसटी या कहें टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए रिक्तियों की संख्या के अधिकतम आठ गुना तक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग संबंधित CBT/CBAT में प्रदर्शन और मेरिट के आधार पर होगी।

कैसे करें East Coast Railway GDCE 2026 के लिए आवेदन?

पात्र रेलवे कर्मचारी आरआरसी भुवनेश्वर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपने व्यक्तिगत विवरण और सेवा संबंधी जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी। एक उम्मीदवार को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा, भले ही वह एक से अधिक अधिसूचित पदों के लिए आवेदन कर रहा हो।

आवेदन के बाद भरे हुए फॉर्म का प्रिंट निकालकर संबंधित कंट्रोलिंग ऑफिसर से इसे फॉरवर्ड करवाना होगा और हस्ताक्षरित स्कैन कॉपी को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाले टैब में अपलोड करना अनिवार्य है।

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित करें कि उनका नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी रिकॉर्ड और सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज विवरण से मेल खाता हो। आवेदन जमा करने के बाद इन विवरणों में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

साथ ही, जिस पद के लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए निर्धारित मेडिकल फिटनेस मानक को भी पहले से जांच लेना जरूरी है। मेडिकल मानकों में फिट नहीं पाए जाने पर उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा।