DUSU Election Result 2026 LIVE: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। शुक्रवार को डूसू के चुनावों में 40.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जिसमें एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने नतीजों के बाद जीत के जुलूस निकालने और ढोल-नगाड़े या जश्न मनाने वाले अन्य प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। साथ ही, कोर्ट ने कैंपेन के दौरान बड़ी गाड़ियों के काफिले और बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को लेकर पुलिस से सवाल भी किए हैं। कोर्ट ने सभी पार्टियों को डूसू चुनावों के दौरान हिंसा, गुंडागर्दी और नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में दो हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 नवंबर तय की है।

प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार

यश डबास (ABVP)

विजय शंकर मीणा (NSUI)

अनन्या रतूड़ी (AISA-SFI)

प्रेसिडेंट पद के अन्य उम्मीदवारों में अश्मित पवार, एजाज मंसूरी, समर्थ बेनीवाल और समीर कुमार शामिल हैं।

वाइस-प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार

इशू मौर्य (ABVP),

वीर छत्रथ (NSUI),

अक्षत शिखर (AISA-SFI),

अरण्य सिंह राठौड़

दीपांशु शोकीन

सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार

रिया छावड़ी (ABVP)

नम्रता चौधरी (NSUI)

स्टैनज़िन डेस्क्योंग (AISA-SFI)

पंकज कुमार

जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार

लक्ष्य राज सिंह (ABVP)

गोपाल चौधरी (NSUI)

बी परिजात (AISA-SFI)

विशेष यादव

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