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DUSU Election Result 2026 LIVE: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। शुक्रवार को डूसू के चुनावों में 40.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जिसमें एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने नतीजों के बाद जीत के जुलूस निकालने और ढोल-नगाड़े या जश्न मनाने वाले अन्य प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। साथ ही, कोर्ट ने कैंपेन के दौरान बड़ी गाड़ियों के काफिले और बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को लेकर पुलिस से सवाल भी किए हैं। कोर्ट ने सभी पार्टियों को डूसू चुनावों के दौरान हिंसा, गुंडागर्दी और नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में दो हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 नवंबर तय की है।

प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार

यश डबास (ABVP)
विजय शंकर मीणा (NSUI)
अनन्या रतूड़ी (AISA-SFI)

प्रेसिडेंट पद के अन्य उम्मीदवारों में अश्मित पवार, एजाज मंसूरी, समर्थ बेनीवाल और समीर कुमार शामिल हैं।

वाइस-प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार

इशू मौर्य (ABVP),
वीर छत्रथ (NSUI),
अक्षत शिखर (AISA-SFI),
अरण्य सिंह राठौड़
दीपांशु शोकीन

सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार

रिया छावड़ी (ABVP)
नम्रता चौधरी (NSUI)
स्टैनज़िन डेस्क्योंग (AISA-SFI)
पंकज कुमार

जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार

लक्ष्य राज सिंह (ABVP)
गोपाल चौधरी (NSUI)
बी परिजात (AISA-SFI)
विशेष यादव

Live Updates

DUSU चुनाव 2026 परिणाम से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...

07:35 (IST) 19 Sep 2026

DUSU Election Result 2026 LIVE: एबीवीपी को कई कॉलेजों में मिली गुड न्यूज

दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेज यूनियन चुनावों में अपनी जीत का हवाला देते हुए एबीवीपी ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज यूनियन चुनावों में सभी चार पदों पर जीत का विश्वास जताया। एक बयान जारी कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कहा कि उसने अदिति महाविद्यालय, श्री अरबिंदो कॉलेज (मॉर्निंग), शिवाजी कॉलेज, भारती कॉलेज, डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) में क्लीन स्वीप किया है।

07:21 (IST) 19 Sep 2026

DUSU Election Result 2026 LIVE: छात्रों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

किफायती और सुरक्षित आवास, सुचारू रूप से चलने वाले कॉलेज छात्रावास, किफायती भोजन और परिवहन, मेट्रो किराए में छूट और अधिक सुलभ विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ-साथ छात्रों की प्रमुख मांग बन गई है। अन्य छात्रों के लिए, आवास एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि दिल्ली में किराए की बढ़ती संख्या उच्च शिक्षा प्राप्त करने की लागत को और बढ़ा रही है।

07:08 (IST) 19 Sep 2026

DUSU Election Result 2026 LIVE: वोटों की गिनती से पहले बैरिकेड लगाए

किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने कॉलेजों के बाहर बैरिकेड लगाए और छात्रों की तलाशी ली। यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने बताया कि नॉर्थ और साउथ कैंपस में 2,000 से ज़्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री जवान तैनात किए गए थे।

07:07 (IST) 19 Sep 2026

DUSU Election Result 2026 LIVE: पिछले कुछ सालों में DUSU चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के चुनाव में 2026 में 39.78 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो पिछले दो चुनावों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है। 2024 में वोटिंग 35.20 प्रतिशत थी, जो 2025 में बढ़कर 39.45 प्रतिशत हो गई और अब 2026 में 39.78 प्रतिशत रही।

07:07 (IST) 19 Sep 2026

DUSU Election Result 2026 LIVE: नतीजों से पहले ABVP ने कई कॉलेजों में अहम पद जीते

शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज छात्र संघ चुनावों में कई अहम पदों पर जीत हासिल की और उसके उम्मीदवारों ने कई कॉलेजों में जीत दर्ज की। दिलचस्प बात यह है कि ABVP के उम्मीदवारों ने अदिति महाविद्यालय, श्री अरबिंदो कॉलेज (मॉर्निंग) और शिवाजी कॉलेज में सभी सीटों पर जीत हासिल की। ​​भारती कॉलेज में ABVP ने सभी आठ पदों पर जीत दर्ज की, जबकि डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज में उसके उम्मीदवारों ने सभी चार पदों पर जीत हासिल की। ​​केशव महाविद्यालय में ABVP के उम्मीदवारों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के अहम पदों पर जीत हासिल की।