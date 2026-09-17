DUSU Election 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2026-27 को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा और मतदान व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। 18 सितंबर को होने वाली वोटिंग के मद्देनजर कॉलेजों में सुरक्षा बढ़ाने, पहचान सत्यापन और मतदान केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। डीयू प्रशासन ने कॉलेजों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्वविद्यालय अधिकारियों, कॉलेज प्राचार्यों, हॉस्टल व हॉल के प्रोवोस्ट और पुलिस अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। कुलपति ने चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराने पर जोर दिया।

DUSU Election 2026: कॉलेजों में अगले कुछ दिनों तक बढ़ी रहेगी सुरक्षा

डूसू चुनाव को देखते हुए विश्वविद्यालय के कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी और पुलिस गश्त जारी रखने की व्यवस्था की गई है। मतदान वाले दिन कॉलेजों, विभागों और संस्थानों के आसपास भी पुलिस की मौजूदगी रहेगी। महिला कॉलेजों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की व्यवस्था भी बताई गई है।

विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से यह भी कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पुलिस के साथ समन्वय के लिए एक शिक्षक को जिम्मेदारी दी जाए। इसका उद्देश्य मतदान के दिन किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति में तत्काल समन्वय करना है।

ID Card के बिना मतदान में परेशानी हो सकती है

डूसू चुनाव में वोट डालने के लिए पहचान सत्यापन को महत्वपूर्ण रखा गया है। पहले वर्ष के ऐसे विद्यार्थियों जिनका कॉलेज आईडी कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, उनके लिए विश्वविद्यालय ने वैकल्पिक दस्तावेजों की व्यवस्था बताई है।

ऐसे छात्रों को सत्यापित फीस रसीद, फोटो वाला बोनाफाइड प्रमाणपत्र और सरकारी पहचान पत्र के आधार पर मतदान की अनुमति दी जा सकती है। दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए वैध पहचान पत्र रखना जरूरी बताया गया है।

यदि किसी छात्र के पास आईडी कार्ड नहीं है, तो चालू शैक्षणिक वर्ष की मूल सत्यापित फीस रसीद और वैध सरकारी पहचान पत्र के सत्यापन के बाद मतदान की अनुमति दी जा सकती है। ये नियम डीयू के कॉलेजों, विभागों और संबंधित संस्थानों में लागू किए जाने हैं।

किन छात्रों को है डूसू चुनाव में वोट डालने का अधिकार?

विश्वविद्यालय के अनुसार, 9 सितंबर 2026 की शाम 5 बजे तक संबंधित कॉलेज, विभाग या संस्थान में दाखिला लेने वाले छात्र डूसू चुनाव में मतदान के पात्र होंगे। इसके बाद दाखिला लेने वाले छात्रों को इस चुनाव में मतदान की पात्रता नहीं होगी।

इसलिए छात्रों को मतदान केंद्र पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में है और उनके पास आवश्यक पहचान दस्तावेज मौजूद हैं।

DUSU Election 2026 Voting Time: कब होगी वोटिंग?

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान 18 सितंबर 2026 को होगा। अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मतदान का समय अलग रखा गया है।

कॉलेज शिफ्ट मतदान का समय डे क्लास सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक इवनिंग क्लास दोपहर 3:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक

मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम को छात्र प्रतिनिधियों और चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में सील कर निर्धारित स्थान पर सुरक्षित रखा जाएगा।

चुनाव से एक दिन पहले कॉलेजों में पहुंचेंगी EVM

डीयू प्रशासन के अनुसार, मतदान से एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को कॉलेजों तक ईवीएम पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों की तैनाती की गई है।

मतदान पूरा होने के बाद ईवीएम को सील कर दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पस हॉल यानी यूनिवर्सिटी इंडोर स्टेडियम में जमा कराया जाएगा। इसके बाद 19 सितंबर को यहीं मतगणना की जाएगी।

मतदान केंद्रों पर भी रहेंगी विशेष सुविधाएं

सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि मतदान केंद्रों पर छात्रों की सुविधा को लेकर भी कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर कतार व्यवस्थित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी और स्वयंसेवक लगाए जाने हैं। प्रवेश और निकास के लिए अलग रास्ते रखने की व्यवस्था भी बताई गई है। छात्रों को गर्मी या भीड़ से परेशानी न हो, इसके लिए पानी और छांव की व्यवस्था तथा जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

छात्रों को पहले से दी जाएगी मतदान नियमों की जानकारी

विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को मतदान के समय, पहचान संबंधी नियमों और अन्य जरूरी निर्देशों की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने को कहा है। इसके लिए नोटिस, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्यों महत्वपूर्ण है ID Verification?

डूसू चुनाव में बड़ी संख्या में छात्र मतदान करते हैं। ऐसे में मतदान केंद्र पर सही मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी वजह से विश्वविद्यालय ने पहचान सत्यापन और प्रवेश व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है।

छात्रों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे मतदान केंद्र पर जाने से पहले अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लें। इससे मतदान के समय अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।