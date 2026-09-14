दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026-27 के लिए ABVP के बाद NSUI ने भी सोमवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। एनएसयूआई के इस मेनिफेस्टो में स्टूडेंट वेलफेयर, अफोर्डेबिलिटी, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी पर फोकस किया गया है।

एनएसयूआई ने अपने मुख्यालय में Accountable DU-Accountable DUSU टाइटल नाम से इस घोषणापत्र को जारी किया। इस दौरान NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ और पैनल के चारों कैंडिडेट उपस्थित रहे।

मेट्रो पास और हॉस्टल का वादा

विनोद जाखड़ ने इस दौरान कहा कि हमारा मैनिफेस्टो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की चिंताओं और उम्मीदों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो पास में छूट की मांग करेंगे। साथ ही सत्य निकेतन की घटना को लेकर NSUI दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में हॉस्टल की मांग करेगी।

5 दिन क्लास का वादा

विनोद जाखड़ ने कहा कि सरकार को रेंट कंट्रोल एक्ट लाना चाहिए, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को रेगुलर ऑडिट और इंस्पेक्शन करने चाहिए और अपने कॉलेजों की सही मॉनिटरिंग पक्की करनी चाहिए। इसके अलावा हम यह भी मांग करेंगे कि हफ्ते में पांच दिन क्लास हों।

24×7 लाइब्रेरी का वादा

एनएसयूआई ने अपने मेनिफेस्टो में 24×7 लाइब्रेरी उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके साथ ही 24 घंटे चलने वाली सब्सिडाइज्ड कैंटीन की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे छात्रों को किफायती और पौष्टिक खाना मिल सके। इसके अलावा सभी कॉलेजों में साफ पानी और बेहतर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने को भी घोषणापत्र में शामिल किया गया है।

मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन का भी वादा

घोषणा पत्र में किफायती फीस की मांग के साथ परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए निःशुल्क मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन का भी वादा किया गया है। चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाने तथा शैक्षणिक परिणामों में सुधार की बात भी कही गई है।

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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। एबीवीपी ने इस बार अपने चुनावी एजेंडे को चार शब्दों ‘अ-आवास, भा-भागीदारी, वि-विश्वास और प-परिणाम’ के जरिए सामने रखा है। घोषणापत्र में छात्र आवास, महिला सुरक्षा, विश्वविद्यालय की निर्णय प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी, परीक्षा व्यवस्था, रोजगार, इंटर्नशिप और डिजिटल कौशल जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…