दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव यानी DUSU Election 2026-27 को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने 11 सितंबर 2026 को चार प्रमुख पदों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। संगठन ने अध्यक्ष पद के लिए यश डबास, उपाध्यक्ष पद के लिए इशू मौर्य, सचिव पद के लिए रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद के लिए लक्ष्यराज सिंह को मैदान में उतारा है।

एबीवीपी के घोषित पैनल में शिक्षा और छात्र राजनीति के साथ खेल की पृष्ठभूमि वाले चेहरे भी शामिल हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार यश डबास और संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार लक्ष्यराज सिंह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं इशू मौर्य छात्र राजनीति और सार्वजनिक संवाद से जुड़े रहे हैं, जबकि रिया छाबड़ी की पहचान छात्रा और इंटर-कॉलेज बास्केटबॉल खिलाड़ी के तौर पर है।

कौन हैं डूसू अध्यक्ष पद के उम्मीदवार यश डबास ?

ABVP Yash Dabas Profile
ABVP Yash Dabas Profile

एबीवीपी ने डूसू अध्यक्ष पद के लिए यश डबास को अपना उम्मीदवार बनाया है। यश मूल रूप से दिल्ली के कंझावला के रहने वाले हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। यश की प्रोफाइल में खेल का खास स्थान है। वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी हैं और स्पेन, ऑस्ट्रेलिया तथा सर्बिया में आयोजित आईटीएफ प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं।

उनका खेल करियर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से भी जुड़ा रहा है, जिसमें वह सीबीएसई नेशनल्स, एसजीएफआई नेशनल्स, खेलो इंडिया और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के लिए चयनित हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने उत्तर भारत विश्वविद्यालय खेलों में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है।

फिलहाल यश दिल्ली विश्वविद्यालय के बुद्धिस्ट स्टडीज विभाग में अध्ययन कर रहे हैं। अब उनकी खेल पृष्ठभूमि और छात्र राजनीति का अनुभव दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में किस तरह सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी।

कौन हैं डूसू उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार इशू मौर्य?

ABVP Ishu Maurya Profile
ABVP Ishu Maurya Profile

उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के उम्मीदवार इशू मौर्य मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। इशू को छात्र राजनीति और सार्वजनिक संवाद का अनुभव प्रमुख है। छात्र जीवन के दौरान उनकी रुचि नेतृत्व, वाद-विवाद और सार्वजनिक संवाद में रही है।

वर्ष 2021 से एबीवीपी से जुड़े इशू सत्यवती कॉलेज (मॉर्निंग) इकाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा वे स्टूडेंट्स फॉर सेवा के सह-संयोजक भी रह चुके हैं। वर्तमान में इशू दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। संगठन ने उन्हें डूसू उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया है।

कौन हैं डूसू सचिव पद की उम्मीदवार रिया छाबड़ी?

ABVP Riya Chhabri Profile
ABVP Riya Chhabri Profile

एबीवीपी ने सचिव पद के लिए रिया छाबड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो मूल रूप से दिल्ली के बदरपुर स्थित मोड़बंद गांव की रहने वाली हैं और किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो कॉलेज से पढ़ाई की है। पढ़ाई के साथ उनकी खेलों में भी रुचि रही है। रिया इंटर-कॉलेज स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं।

फिलहाल रिया दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो कॉलेज में बीए प्रोग्राम के चौथे वर्ष में अध्ययनरत हैं। सचिव पद पर उनकी उम्मीदवारी के जरिए एबीवीपी ने छात्र राजनीति में एक महिला चेहरे को भी प्रमुख जिम्मेदारी के लिए मैदान में उतारा है।

कौन हैं डूसू संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार लक्ष्यराज सिंह?

ABVP Lakshyaraj Singh Profile
ABVP Lakshyaraj Singh Profile

एबीवीपी के पैनल में संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार लक्ष्यराज सिंह भी खेल पृष्ठभूमि से आते हैं और वे मूल रूप से राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले हैं। लक्ष्यराज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है और वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैंडबॉल खिलाड़ी हैं।

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उनके खेल करियर में एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। इसके अलावा वे नेशनल गेम्स में राजस्थान और नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्तमान में लक्ष्यराज दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर, लॉ फैक्लटी में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं।

ABVP के पैनल में खेल और छात्र राजनीति का मिश्रण

DUSU 2026-27 के लिए घोषित एबीवीपी पैनल पर नजर डालें तो इसमें अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले चेहरे दिखाई देते हैं। यश डबास और लक्ष्यराज सिंह का मजबूत खेल प्रोफाइल है, जबकि इशू मौर्य छात्र संगठन के भीतर जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। रिया छाबड़ी शिक्षा और इंटर-कॉलेज खेल गतिविधियों से जुड़ी रही हैं।

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यानी एबीवीपी ने इस बार अपने पैनल में खेल, शिक्षा, नेतृत्व और छात्र संगठन के अनुभव को एक साथ जगह दी है। अब चुनावी मैदान में इन प्रत्याशियों की व्यक्तिगत प्रोफाइल के साथ-साथ उनके छात्र मुद्दे और चुनावी एजेंडा भी महत्वपूर्ण होंगे।

एबीवीपी के साथ ही एनएसयूआई ने भी डूसू इलेक्शन 2026-27 के लिए अपना पैनल घोषित कर दिया है, जिसे NSUI Panel DUSU elections 2026-27 पर क्लिक करके देखा जा सकता है।