देशभर में दशहरा और दुर्गा पूजा के त्योहारों के चलते कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, जिसके तहत सोमवार, 19 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी और मंगलवार, 20 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयादशमी के अवसर पर कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि, छुट्टियों की अवधि हर राज्य में अलग-अलग है। कहीं केवल त्योहार के दिन अवकाश है, तो कहीं दशहरा के साथ ऑटम ब्रेक या दुर्गा पूजा की लंबी छुट्टियां भी दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में स्कूलों की छुट्टियों का कार्यक्रम अलग-अलग है। यहां जान लीजिए किस राज्य में किस दिन रहेंगे दशहरा पर स्कूल बंद।

Dussehra School Holidays 2026: राज्यवार छुट्टियों की पूरी लिस्ट

राज्य/क्षेत्र स्कूलों की छुट्टियां उत्तर प्रदेश 18 से 25 अक्टूबर तक ऑटम ब्रेक; 26 अक्टूबर को खुलने की संभावना दिल्ली-एनसीआर 18, 19 और 20 अक्टूबर बिहार 17 से 21 अक्टूबर झारखंड 19 से 21 अक्टूबर आंध्र प्रदेश 10 से 21 अक्टूबर; 22 अक्टूबर को खुलने का कार्यक्रम तेलंगाना 10 से 22 अक्टूबर; 23 अक्टूबर को स्कूल खुलने का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा/ऑटम ब्रेक के तहत 15 से 26 अक्टूबर तक की छुट्टियां केरल 19 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी; आगे के अवकाश स्कूल के कैलेंडर के अनुसार

UP School Holidays: उत्तर प्रदेश में कब खुलेंगे स्कूल?

उत्तर प्रदेश में दशहरा की छुट्टियों के साथ ऑटम ब्रेक भी जुड़ा हुआ है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूलों में 18 से 25 अक्टूबर तक अवकाश रहने का कार्यक्रम है। इस हिसाब से स्कूल 26 अक्टूबर, सोमवार को खुल सकते हैं। हालांकि, अलग-अलग बोर्ड और निजी स्कूलों का कैलेंडर अलग हो सकता है। छात्रों को स्कूल की ओर से जारी नोटिस देखकर ही दोबारा कक्षाएं शुरू होने की तारीख की पुष्टि करनी चाहिए।

Delhi-NCR School Holidays: दिल्ली में तीन दिन की छुट्टी

दिल्ली-NCR के स्कूलों में 18, 19 और 20 अक्टूबर को छुट्टियों का कार्यक्रम है। इसमें रविवार के साथ दुर्गाष्टमी और दशहरा के अवकाश शामिल हैं। मंगलवार, 20 अक्टूबर को विजयादशमी है।

Bihar और Jharkhand School Holidays: बिहार में 21 तक, झारखंड में भी अवकाश

बिहार में दशहरा की छुट्टियों का कार्यक्रम 17 से 21 अक्टूबर तक बताया गया है। इस दौरान विद्यार्थियों को त्योहार के लिए लगातार कई दिन का अवकाश मिल रहा है। झारखंड में 19, 20 और 21 अक्टूबर को स्कूल बंद रहने का कार्यक्रम है। इसमें दुर्गाष्टमी और दशहरा से जुड़े अवकाश शामिल हैं। फिर भी स्कूल खुलने की तारीख की पुष्टि संबंधित संस्थान से करना जरूरी है।

Andhra Pradesh और Telangana: लंबी दशहरा छुट्टियां

आंध्र प्रदेश में दशहरा की छुट्टियां 10 से 21 अक्टूबर तक निर्धारित हैं। स्कूल 22 अक्टूबर को खुलने की उम्मीद है। तेलंगाना में स्कूलों की छुट्टियां 10 से 22 अक्टूबर तक हैं और दोबारा कक्षाएं 23 अक्टूबर से शुरू होने का कार्यक्रम है।

West Bengal School Holidays: 26 अक्टूबर तक अवकाश

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और शरदकालीन छुट्टियों के चलते स्कूलों में लंबा अवकाश है। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार, कई स्कूलों में 15 से 26 अक्टूबर तक छुट्टियां हैं। यह कार्यक्रम दुर्गा पूजा और उससे जुड़े क्षेत्रीय त्योहारों के कैलेंडर के अनुरूप है।

छात्रों के लिए लिए जरूरी सलाह

यह जरूरी नहीं है कि सभी सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में एक ही छुट्टी कैलेंडर लागू हो। केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध स्कूल भी स्थानीय प्रशासन, राज्य के निर्देश और अपने संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अवकाश तय कर सकते हैं।