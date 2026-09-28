Dussehra School Holidays 2026: सितंबर खत्म होते ही छात्रों और अभिभावकों की नजर अक्टूबर की छुट्टियों पर है, जिसमें गांधी जयंती, नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे कई प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं। इस वजह से देश के अलग-अलग राज्यों में स्कूलों के लिए ऑटम ब्रेक और दशहरा की छुट्टियों का अलग-अलग शेड्यूल है।

इस साल दशहरा यानी विजयादशमी 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को है। हालांकि, सभी राज्यों में सिर्फ 20 अक्टूबर को ही स्कूल बंद नहीं रहेंगे। कुछ राज्यों में दशहरा के आसपास कई दिनों का अवकाश दिया गया है। तेलंगाना में 13 दिन, आंध्र प्रदेश में 10 दिन और कर्नाटक में करीब 12 दिन का ब्रेक बताया गया है। वहीं दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छुट्टियां अपेक्षाकृत कम हैं।

Dussehra School Holidays 2026: राज्यवार छुट्टियों की पूरी लिस्ट

राज्य/क्षेत्र स्कूलों की छुट्टी कितने दिन तेलंगाना 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 13 दिन आंध्र प्रदेश 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 10 दिन कर्नाटक/बेंगलुरु 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 12 दिन दिल्ली-एनसीआर 17 से 19 अक्टूबर, कुछ स्कूलों में 20 अक्टूबर तक 3-4 दिन उत्तर प्रदेश 19 और 20 अक्टूबर 2 दिन हरियाणा 19 और 20 अक्टूबर 2 दिन

यह शेड्यूल प्रमुख क्षेत्रों के उपलब्ध अकादमिक/स्कूल कैलेंडर पर आधारित है। निजी स्कूल, CBSE/ICSE स्कूल और जिला स्तर पर छुट्टियों की तारीखों में बदलाव संभव है।

Telangana School Holidays 2026: 13 दिन की दशहरा छुट्टी

तेलंगाना के स्कूली छात्रों को दशहरा पर लंबा ब्रेक मिलेगा। उपलब्ध शेड्यूल के अनुसार, यहां 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2026 तक स्कूल बंद रहेंगे और स्कूलों को 23 अक्टूबर से दोबारा खोले जाने की योजना है।

तेलंगाना के आधिकारिक 2026 कैलेंडर में भी 18 अक्टूबर को सद्दुला बथुकम्मा, 19 अक्टूबर को महानवमी, 20 अक्टूबर को विजयादशमी और 21 अक्टूबर को विजयादशमी का अगला दिन दर्ज है। इससे छात्रों को दशहरा और उससे जुड़े क्षेत्रीय त्योहारों के दौरान लगातार कई दिनों की छुट्टी मिलेगी।

Andhra Pradesh School Holidays: 12 से 21 अक्टूबर तक अवकाश

आंध्र प्रदेश में स्कूलों के लिए 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक दशहरा अवकाश बताया गया है। यानी छात्रों को कुल 10 दिनों का ब्रेक मिलेगा और स्कूल 22 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने की उम्मीद है।

हालांकि, आंध्र प्रदेश सरकार के सामान्य अवकाश आदेश में यह कहा है कि, सरकारी कार्यालयों के लिए घोषित सामान्य छुट्टियां शैक्षणिक संस्थानों पर स्वतः लागू नहीं होतीं; स्कूलों के लिए अलग आदेश जारी किए जा सकते हैं। इसलिए छात्रों को अपने स्कूल का अंतिम सर्कुलर जरूर देखना चाहिए।

Karnataka School Holidays 2026: 10 से 21 अक्टूबर तक छुट्टी

कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु क्षेत्र में, अधिकांश स्कूलों के लिए 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश बताया गया है। स्कूल 22 अक्टूबर से खुल सकते हैं। हालांकि निजी और बोर्ड स्कूल अपने अकादमिक कैलेंडर के अनुसार तारीखों में बदलाव कर सकते हैं। कर्नाटक के मैसूर में दशहरा का आधिकारिक आयोजन भी 11 से 21 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है और विजयदशमी 21 अक्टूबर को होगी।

Delhi-NCR School Holidays: 3 से 4 दिन की छुट्टी

दिल्ली और एनसीआर में छात्रों को अक्टूबर में ऑटम ब्रेक मिलेगा। उपलब्ध शेड्यूल के अनुसार, कई स्कूलों में 17 से 19 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी, जबकि कुछ स्कूल 20 अक्टूबर को विजयादशमी की छुट्टी भी जोड़ सकते हैं। ऐसे में यहां कुल अवकाश 3 से 4 दिन का हो सकता है।

दिल्ली के लिए 2026 की केंद्रीय छुट्टी सूची में 18 अक्टूबर को दशहरा सप्तमी, 19 अक्टूबर को महाष्टमी और 20 अक्टूबर को महानवमी/दशहरा दर्ज है। इसलिए दिल्ली के छात्रों को अपने स्कूल की ओर से जारी ऑटम ब्रेक सर्कुलर को अंतिम मानना चाहिए।

UP और Haryana School Holidays: 19-20 अक्टूबर को छुट्टी

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उपलब्ध शेड्यूल के अनुसार 19 और 20 अक्टूबर को दशहरा से जुड़ा अवकाश रहेगा। यानी छात्रों को दो दिन की छुट्टी मिल सकती है। हालांकि, निजी स्कूल अपने अकादमिक कैलेंडर और स्थानीय आदेश के अनुसार एक-दो अतिरिक्त दिन की छुट्टी दे सकते हैं।

KVS School Holidays 2026: Autumn Break कब है?

केंद्रीय विद्यालयों में ऑटम ब्रेक की तारीखें क्षेत्र के अनुसार हो सकती हैं। उदाहरण के लिए केवीएस चेन्नई रीजन के 2026-27 कैलेंडर में ऑटम ब्रेक 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। इसके बाद विंटर ब्रेक 23 दिसंबर से शुरू होगा। इसलिए केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को अपने संबंधित रीजन/स्कूल का कैलेंडर देखना चाहिए।

अक्टूबर 2026 में स्कूलों की और कौन-कौन सी छुट्टियां हैं?

दशहरा के अलावा अक्टूबर में कई महत्वपूर्ण त्योहार और छुट्टियां हैं।

तारीख दिन अवसर 2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार गांधी जयंती 11 अक्टूबर रविवार शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 17 अक्टूबर शनिवार दुर्गा पूजा/महा सप्तमी के आसपास अवकाश 18 अक्टूबर रविवार महा सप्तमी/दशहरा सप्तमी 19 अक्टूबर सोमवार सोमवार महाअष्टमी/महानवमी 20 अक्टूबर मंगलवार विजयादशमी/दशहरा 26 अक्टूबर सोमवार महर्षि वाल्मीकि जयंती 29 अक्टूबर गुरुवार करवा चौथ

इनमें से हर तारीख पर हर राज्य या स्कूल में छुट्टी होना जरूरी नहीं है। स्कूल का स्थानीय कैलेंडर अंतिम माना जाए।

Diwali School Holidays 2026: इस बार नवंबर में होगी दिवाली

अगर आप दिवाली की स्कूल छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें। 2026 में दिवाली 8 नवंबर, रविवार को है। यानी इस साल दिवाली की मुख्य छुट्टियां अक्टूबर के बजाय नवंबर में पड़ेंगी।

दिवाली के आसपास कई राज्यों में गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी छुट्टियां रहती हैं। उदाहरण के लिए केंद्रीय अवकाश सूची में 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 11 नवंबर को भाई दूज दर्ज है। हालांकि स्कूलों की वास्तविक छुट्टी राज्य और स्कूल के कैलेंडर पर निर्भर करेगी।

छात्र छुट्टी का सही इस्तेमाल कैसे करें?

दशहरा की लंबी छुट्टियां सिर्फ घूमने या त्योहार मनाने के लिए ही नहीं हैं। बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र इस समय का इस्तेमाल पेंडिंग सिलेबस पूरा करने, कमजोर विषयों की दोबारा तैयारी और मॉक टेस्ट के लिए कर सकते हैं।