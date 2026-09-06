कल्पना कीजिए… आपके हाथ में कोई ऐसी चीज है, जो आपके काम को आसान बना सकती है। आपके पास कोई अधिकार है, जिसका इस्तेमाल किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। आपके पास कोई पद, शक्ति या अवसर है, जिसका सही इस्तेमाल दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जब यही चीज गलत इरादे या अनुचित तरीके से इस्तेमाल होने लगे तो वह ‘उपयोग’ नहीं, ‘दुरुपयोग’ होता है।

मोबाइल और इंटरनेट से लेकर अधिकार, पद, शक्ति और भरोसे तक, किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल ‘दुरुपयोग’ कहलाता है। हालांकि, क्या ‘दुरुपयोग’ का अर्थ सिर्फ किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना है? ‘उपयोग’ और ‘दुरुपयोग’ में आखिर क्या अंतर है? इस शब्द की सही शब्द-रचना क्या है? आइए जानते हैं ‘दुरुपयोग’ का अर्थ, प्रयोग और शब्द-रचना।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी के ऐसे शब्दों को सरल तरीके से समझाना है, जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन की भाषा में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और प्रयोग को लेकर कई बार भ्रम रहता है।

दुरुपयोग का अर्थ

दुरुपयोग का अर्थ किसी वस्तु, साधन, अधिकार, पद, अवसर या सुविधा का अनुचित, गलत या अवांछित तरीके से इस्तेमाल करना है। सरल शब्दों में कहें तो किसी चीज का उपयोग उसके उचित उद्देश्य के विपरीत या गलत तरीके से किया जाए तो उसे दुरुपयोग कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ‘दुरुपयोग’ में सिर्फ प्रयोग करने का भाव नहीं होता, बल्कि गलत या अनुचित इस्तेमाल का भाव जुड़ा होता है।

उपयोग और दुरुपयोग में अंतर

उपयोग: किसी वस्तु या साधन का उचित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल।

किसी वस्तु या साधन का उचित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल। दुरुपयोग: किसी वस्तु, साधन या अधिकार का गलत या अनुचित तरीके से इस्तेमाल।

दुरुपयोग किन संदर्भों में किया जाता है?

‘दुरुपयोग’ शब्द केवल वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि कई अमूर्त चीजों के साथ भी इस्तेमाल होता है।

अधिकार का दुरुपयोग

शक्ति का दुरुपयोग

पद का दुरुपयोग

तकनीक का दुरुपयोग

स्वतंत्रता का दुरुपयोग

संसाधनों का दुरुपयोग

विश्वास का दुरुपयोग

इससे पता चलता है कि किसी सुविधा या अधिकार का होना अपने आप में गलत नहीं है। गलत तब होता है, जब उसका इस्तेमाल अनुचित उद्देश्य या तरीके से किया जाए।

उदाहरण

इंटरनेट का इस्तेमाल जानकारी लेने और पढ़ाई के लिए करना उपयोग है, लेकिन अन्य की निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करना दुरुपयोग है।

किसी पद का जनहित में इस्तेमाल उपयोग, जबकि उसका निजी लाभ के लिए इस्तेमाल दुरुपयोग है।

अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ लेने की कोशिश की।

सोशल मीडिया के दुरुपयोग से गलत सूचनाएं तेजी से फैल सकती हैं।

बच्चों को इंटरनेट के दुरुपयोग से बचाने के लिए जागरूक करना जरूरी है।

प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है।

किसी व्यक्ति के भरोसे का दुरुपयोग करना गलत है।

समानार्थी शब्द

गलत इस्तेमाल, अनुचित उपयोग, अनधिकृत उपयोग (संदर्भानुसार)।

विलोम शब्द

सदुपयोग, उपयोग, समुचित (संदर्भानुसार)।

अभिप्राय

‘दुरुपयोग’ हमें यह समझाता है कि किसी चीज का होना जितना महत्वपूर्ण है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। अधिकार हो, शक्ति हो, तकनीक हो या कोई अवसर, अनुचित इस्तेमाल न केवल उसके उद्देश्य को कमजोर करता है, बल्कि कई बार दूसरों के लिए नुकसान का कारण भी बन सकता है।

किसी भी साधन या अधिकार का इस्तेमाल करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसका उद्देश्य क्या है और उसका उपयोग किस तरह किया जा रहा है। उचित इस्तेमाल किसी चीज को उपयोगी बनाता है, जबकि गलत इस्तेमाल उसी चीज को दुरुपयोग में बदल देता है। हिंदी की यही खूबसूरती है, एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

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