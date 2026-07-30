दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-UG) 2026 के तहत स्नातक (UG) प्रवेश प्रक्रिया के तीसरे राउंड और मिड एंट्री का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने अब तक आवेदन नहीं किया है या किसी कारणवश पहले दो राउंड में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, 3 अगस्त से 5 अगस्त 2026 तक मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। वहीं राउंड 3 की सीट अलॉटमेंट सूची 8 अगस्त को जारी होगी।

इसी बीच DU ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए 71,342 छात्रों के एडमिशन कन्फर्म होने की जानकारी भी साझा की है, जो इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों की बड़ी भागीदारी को दर्शाता है।

DU CSAS UG 2026: Round 3 का पूरा शेड्यूल

कार्यक्रम तारीख Round 3 सीट अलॉटमेंट 8 अगस्त 2026 सीट स्वीकार करने की अवधि 8 अगस्त से 11 अगस्त (रात 11:59 बजे तक) कॉलेज द्वारा दस्तावेज सत्यापन 12 अगस्त 2026 फीस जमा करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त (रात 11:59 बजे तक)

Ward Quota का पहला अलॉटमेंट कब आएगा?

दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार 1 अगस्त 2026 को Ward Quota के तहत पहली सीट अलॉटमेंट सूची और Upgrade Allocation जारी की जाएगी।

कॉलेज आवेदन का सत्यापन: 3 अगस्त तक

फीस जमा करने की अंतिम तिथि: 4 अगस्त

Mid-Entry Registration: किसे मिलेगा मौका?

दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सूचना के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन नहीं किया था या आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, वे मिड एंट्री के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

मिड एंट्री की महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 3 अगस्त 2026

अंतिम तिथि: 5 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक)

अतिरिक्त शुल्क: 1,000 रुपेय

यह अतिरिक्त शुल्क सामान्य CSAS आवेदन शुल्क के अतिरिक्त देना होगा।

किन छात्रों को Mid-Entry की सुविधा नहीं मिलेगी?

विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि निम्न श्रेणियों के अभ्यर्थी मिड एंट्री का लाभ नहीं ले सकेंगे।

एक्स्ट्रा-करिकुलर एक्टिविटीज़ (ECA) कोटा

स्पोर्ट्स कोटा

बच्चे/विधवा (CW) कोटा

वार्ड सुपरन्यूमरेरी कोटा

BA (ऑनर्स) म्यूज़िक

BSc (फ़िज़िकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स)

बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (BFA)

इतने छात्रों ने कराया एडमिशन कन्फर्म

दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 29 जुलाई शाम 6:30 बजे तक 71,342 छात्रों ने अपनी सीटें कन्फर्म कर ली थीं। इनमें 25,088 छात्रों ने Upgrade विकल्प चुना है ताकि अगले राउंड में बेहतर कॉलेज या कोर्स मिल सके और 32,233 छात्रों ने Freeze विकल्प चुनकर अपनी वर्तमान सीट को अंतिम रूप दे दिया है। इससे स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में छात्र अब भी बेहतर कॉलेज और पसंदीदा कोर्स मिलने की उम्मीद में अगले राउंड का इंतजार कर रहे हैं।

DU Admission 2026: छात्रों को क्या करना चाहिए?

यदि आपको तीसरे राउंड में सीट मिलती है तो निर्धारित समय के भीतर सीट स्वीकार करना और फीस जमा करना अनिवार्य होगा। समय सीमा चूकने पर सीट स्वतः रद्द हो सकती है। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे मिड एंट्री के दौरान नया पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर ही सीट आवंटित की जाएगी।

DU CSAS UG Admission Process कैसे काम करता है?

दिल्ली विश्वविद्यालय में UG प्रवेश CUET UG 2026 के स्कोर के आधार पर CSAS (कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम ) के जरिए किया जा रहा है। छात्र अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भरते हैं, जिसके बाद मेरिट, श्रेणी, उपलब्ध सीटों और वरीयता के आधार पर सीट आवंटित की जाती है। यदि छात्र चाहें तो सीट स्वीकार करने के बाद भी अपग्रेड विकल्प चुन सकते हैं।