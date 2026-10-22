Delhi University Recruitment 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के कुल 126 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 9 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

इस भर्ती में ग्रेजुएशन कर चुके ऐसे उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा, जो संबंधित पद के लिए निर्धारित कार्य अनुभव और अन्य शर्तें पूरी करते हैं। कुल रिक्तियों में 80 पद असिस्टेंट और 46 पद सीनियर असिस्टेंट के हैं।

DU Vacancy 2026: किस पद पर कितनी वैकेंसी?

दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस भर्ती के तहत प्रशासनिक कामकाज से जुड़े दो पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

पद का नाम रिक्तियां असिस्टेंट (Assistant) 80 सीनियर असिस्टेंट (Senior Assistant) 46 कुल पद 126

DU Assistant Recruitment 2026: असिस्टेंट पद के लिए योग्यता

पात्रता: असिस्टेंट पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, संबंधित जूनियर असिस्टेंट या समकक्ष पद पर कम से कम दो वर्ष का निर्धारित कार्य अनुभव जरूरी है।

आयु सीमा: इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष रखी गई है।

DU Senior Assistant Recruitment: सीनियर असिस्टेंट के लिए शर्तें

सीनियर असिस्टेंट पद के लिए भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन जरूरी है। इसके साथ उम्मीदवार के पास असिस्टेंट या समकक्ष पद पर कम से कम तीन वर्ष का निर्धारित अनुभव होना चाहिए। इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। अनुभव की गणना, स्वीकार्य पदों और अन्य शर्तों के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार होगा।

DU Recruitment 2026: आवेदन शुल्क कितना है?

दिल्ली यूनिवर्सिटी की भर्ती में आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के आधार पर तय किया गया है।

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य / अनारक्षित (UR) 1,000 ओबीसी-एनसीएल 800 ईडब्ल्यूएस 800 महिला उम्मीदवार 800 एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी 600

चयन कैसे होगा?

भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट शामिल हैं। उम्मीदवारों को संबंधित चरणों की तैयारी आधिकारिक परीक्षा योजना के अनुसार करनी चाहिए।

DU Recruitment 2026: आवेदन कब से और कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन लिंक 23 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1. दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट पर भर्ती या ‘Work with DU’ सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. विज्ञापन संख्या R&P/323/2026 के तहत असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट भर्ती की अधिसूचना देखें।

स्टेप 4. नोटिफिकेशन पढ़कर अपनी योग्यता और अनुभव की जांच करें।

स्टेप 5. ऑनलाइन आवेदन लिंक खुलने पर मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अनुभव संबंधी जानकारी भरें।

स्टेप 6. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और लागू आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

आवेदन से पहले ये दस्तावेज रखें तैयार

फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार अपनी स्नातक की मार्कशीट और डिग्री, पहचान पत्र, फोटो, हस्ताक्षर तथा कार्य अनुभव से जुड़े प्रमाणपत्र तैयार रखें। यदि आरक्षण या शुल्क में छूट का दावा कर रहे हैं, तो संबंधित वैध प्रमाणपत्र भी उपलब्ध होना चाहिए।

DU Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें