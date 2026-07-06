दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शुरू किए गए एक वर्षीय पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने 5 जुलाई 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं पात्र छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पीजी एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

यह पहली बार है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नई शैक्षणिक व्यवस्था के तहत पात्र छात्रों के लिए एक वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। विश्वविद्यालय के अनुसार, इन कोर्सों में प्रवेश पूरी तरह मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

DU One-Year PG Admission 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम तिथि आवेदन प्रक्रिया शुरू 5 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे तक)

कौन कर सकता है आवेदन?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनुसार, केवल वे छात्र आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय के तहत लागू चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (UGCF) 2022 के अंतर्गत अपनी स्नातक शिक्षा पूरी की है। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को अपने स्नातक कार्यक्रम के दौरान निर्धारित अकादमिक क्रेडिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कोर्स के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना भी आवश्यक है। विश्वविद्यालय के अनुसार, सभी प्रवेश मेरिट के आधार पर किए जाएंगे।

DU One-Year PG Admission 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं—

स्टेप 1: दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पीजी एडमिशन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2: अपने रजिस्टर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉगिन करें।

स्टेप 3: आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 4: आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।

स्टेप 5: आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों की जांच करें।

स्टेप 6: आवेदन जमा करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

NEP 2020 के तहत शुरू हुआ नया मास्टर्स प्रोग्राम

दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया एक वर्षीय मास्टर्स प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन का हिस्सा है। इस नीति के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले और आवश्यक क्रेडिट हासिल करने वाले छात्र अब पारंपरिक दो वर्षीय पीजी कोर्स के बजाय एक वर्षीय मास्टर्स प्रोग्राम में प्रवेश ले सकेंगे।

अन्य पीजी कोर्सों में भी प्रवेश शुरू

एक वर्षीय पीजी कार्यक्रमों के अलावा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने GAT-B 2026 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए दो वर्षीय एमएससी प्लांट मॉलेक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कार्यक्रम में भी दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश प्रक्रिया भी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के तहत जारी है। अब तक कुल 1,48,407 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 62,524 अभ्यर्थी अपने कॉलेज और प्रोग्राम विकल्प भरकर दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।