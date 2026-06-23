दिल्ली विश्वविद्यालय ने पोस्टग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-PG) 2026 के तहत दूसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 22 जून से शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों को इस राउंड में सीट आवंटित हुई है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर सीट स्वीकार कर फीस जमा करनी होगी, अन्यथा उनकी सीट रद्द हो सकती है। विश्वविद्यालय के अनुसार, दूसरे राउंड में कुल 2,964 नई सीटों का आवंटन किया गया है।

DU PG Admission 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

सीट स्वीकार करने की अंतिम तिथि: 24 जून 2026

फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 27 जून 2026

दूसरे राउंड की अलॉटमेंट जारी: 22 जून 2026

पहले राउंड के बाद की स्थिति

दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहले राउंड में बड़ी संख्या में सीट अलॉटमेंट किए थे। आंकड़ों की जानकारी इस प्रकार है।

कुल 11,548 सीट अलॉटमेंट ऑफर किए गए

10,393 छात्रों ने सीट स्वीकार की

8,150 छात्रों ने फीस जमा कर एडमिशन पूरा किया

3,399 छात्रों ने अपनी सीट फ्रीज (Freeze) की

2,448 छात्रों ने अपग्रेड विकल्प चुना

2,303 छात्रों ने न तो फ्रीज और न ही अपग्रेड का विकल्प चुना

दूसरे राउंड में क्या हुआ बदलाव?

DU के अनुसार, दूसरे राउंड में उन उम्मीदवारों को भी मौका मिला है जिन्होंने पहले राउंड में अपग्रेड चुना था या सीट नहीं ली थी। विश्वविद्यालय ने बताया कि विभिन्न कोर्सेज के लिए कट-ऑफ और न्यूनतम योग्यता स्कोर भी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं।

CSAS-PG 2026 क्या है?

CSAS-PG (Common Seat Allocation System – Post Graduate) दिल्ली विश्वविद्यालय की वह केंद्रीकृत एडमिशन प्रणाली है जिसके माध्यम से CUET PG स्कोर के आधार पर विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है।