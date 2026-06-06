दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक छात्र 9 जून 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल pgadmission.uod.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आवेदन जमा करने के बाद छात्रों को अपने फॉर्म में सुधार करने का भी अवसर मिलेगा। करेक्शन विंडो 10 जून सुबह 10 बजे से खुलेगी और 11 जून शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेगी। इसके बाद आवेदन में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा।

10 जून से खुलेगी करेक्शन विंडो

जो छात्र आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि सुधारना चाहते हैं, वे 10 जून से 11 जून के बीच ऐसा कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

CUET PG 2026 स्कोर के आधार पर होगा प्रवेश

दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश CUET PG 2026 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को संबंधित विषय में CUET PG परीक्षा देनी होगी और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। प्रत्येक कोर्स की विस्तृत पात्रता जानकारी पीजी सूचना बुलेटिन में उपलब्ध है।

कौन कर सकता है आवेदन?

विश्वविद्यालय के अनुसार निम्न छात्र आवेदन करने के पात्र हैं:

चार वर्षीय बैचलर ऑनर्स डिग्री (Entrepreneurship and Research सहित) के तीसरे या चौथे वर्ष में अध्ययनरत छात्र।

चार वर्षीय बैचलर डिग्री पूरी कर चुके उम्मीदवार।

CUET PG 2026 में संबंधित विषय की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी।

आवेदन शुल्क कितना है?

प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग-अलग शुल्क देना होगा।

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य (Gen), OBC-NCL, EWS 250 रुपये प्रति कार्यक्रम SC, ST, PwD 100 रुपये प्रति कार्यक्रम

API Setu से जुड़ा CSAS पोर्टल

इस वर्ष CSAS पोर्टल को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के API Setu के माध्यम से एकीकृत किया गया है। इससे CUET PG 2026 से संबंधित डेटा स्वतः पोर्टल पर उपलब्ध होगा और आवेदन प्रक्रिया अधिक आसान बनेगी।

एक वर्षीय PG कार्यक्रमों के लिए अलग पोर्टल

दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया है कि एक वर्षीय PG प्रोग्राम्स के लिए आवेदन प्रक्रिया अलग से शुरू की जाएगी। इसके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी।

DU PG Admission 2026: आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट pgadmission.uod.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. CSAS PG पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 3. पसंदीदा PG कार्यक्रम और कॉलेज प्राथमिकताएं भरें।

स्टेप 4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 6. फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

आगे क्या होगा?

आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय सीट आवंटन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद विभिन्न चरणों में कट-ऑफ और सीट एलोकेशन सूची जारी की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।