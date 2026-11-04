दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के एक वर्षीय पोस्टग्रेजुएट यानी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दाखिले की प्रक्रिया बदल सकती है। विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि वह शैक्षणिक सत्र 2027-28 से एक साल के पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। फिलहाल 2026-27 सत्र में इन पाठ्यक्रमों में दाखिला बिना प्रवेश परीक्षा के, निर्धारित प्राथमिकता और मेरिट के आधार पर दिया गया था।

क्या है मामला ?

यह मामला उन विद्यार्थियों की याचिकाओं के बाद सामने आया है, जिन्होंने चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट डिग्री पूरी करने के बावजूद एक वर्षीय मास्टर कोर्स में दाखिला नहीं मिलने पर प्रवेश नीति को भेदभावपूर्ण बताया है। विश्वविद्यालय ने कोर्ट में यह भी कहा है कि नए पाठ्यक्रम शुरू होने से सीटों, शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ा है।

DU One-Year PG Programme: क्या बदल सकता है?

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत 2026-27 सत्र से एक वर्षीय मास्टर प्रोग्राम शुरू किया था। इसका उद्देश्य चार साल का अंडरग्रेजुएट कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों को एक साल में पोस्टग्रेजुएशन करने का विकल्प देना है।

अब विश्वविद्यालय अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2027-28 से इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो दाखिला प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर देने की योजना है। हालांकि, अभी इसे अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने फिलहाल कोर्ट को प्रस्ताव पर विचार करने की जानकारी दी है।

DU में एक साल के मास्टर कोर्स में दाखिला कैसे मिल रहा है?

2026-27 सत्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की थी। इसके बजाय विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों की डिग्री के प्रकार के आधार पर प्राथमिकता तय की थी।

P1 कैटेगरी: संबंधित विषय में चार वर्षीय ऑनर्स डिग्री के साथ रिसर्च या एंटरप्रेन्योरशिप वाले विद्यार्थी।

P2 कैटेगरी: चार वर्षीय मल्टीडिसिप्लिनरी डिग्री में संबंधित विषय को मेजर के रूप में पढ़ने वाले विद्यार्थी।

प्रवेश नीति के तहत P1 श्रेणी के उम्मीदवारों पर P2 श्रेणी के उम्मीदवारों से पहले विचार किया जाता था। ऐसे में P2 श्रेणी में ज्यादा CGPA पाने वाले विद्यार्थी को भी P1 श्रेणी के कम CGPA वाले उम्मीदवार से पहले दाखिला मिलना जरूरी नहीं था। इसी व्यवस्था को लेकर कई विद्यार्थियों ने सवाल उठाए और हाई कोर्ट का रुख किया।

DU के एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम में सीटों का क्या है हाल?

विश्वविद्यालय ने शुरुआत में एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम के लिए 1,063 सीटें उपलब्ध कराई थीं। बाद में सीटों की संख्या बढ़ाई गई। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, नियमित और ओपन लर्निंग को मिलाकर कुल 6,147 सीटें की गईं।

श्रेणी सीटों की संख्या नियमित पीजी प्रोग्राम 2,807 स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) 3,340 कुल 6,147

करीब 4,000 विद्यार्थियों के सामने दाखिले की परेशानी

दिल्ली यूनिवर्सिटी के चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के पहले बैच के कई विद्यार्थियों को एक वर्षीय मास्टर कोर्स में सीट नहीं मिल पाई है। पहले सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 4,000 विद्यार्थी दाखिले को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। कुछ विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मौजूदा प्रवेश नीति पर सवाल उठाए हैं।

विद्यार्थियों की शिकायत है कि उन्होंने एक वर्षीय मास्टर कोर्स में आगे पढ़ाई करने की उम्मीद से चार साल का ग्रेजुएशन पूरा किया, लेकिन प्राथमिकता आधारित दाखिला व्यवस्था के कारण उन्हें सीट नहीं मिल सकी। वहीं, विश्वविद्यालय का कहना है कि अलग-अलग अंडरग्रेजुएट डिग्री संरचनाओं के बीच शैक्षणिक अंतर को ध्यान में रखकर प्राथमिकता तय की गई थी।

2027-28 में दाखिले से पहले सीटों की संख्या भी तय होगी

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट को बताया है कि वह अगले सत्र में एक वर्षीय और दो वर्षीय पीजी प्रोग्राम के लिए उपलब्ध सीटों का निर्धारण करने के उद्देश्य से संसाधनों का आकलन करेगी। इसमें विश्वविद्यालय की बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की उपलब्धता और विद्यार्थियों के लिए सीटों की संख्या जैसे पहलू शामिल हैं।

ऐसे में अगले सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव और सीटों का आकलन दोनों महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि, विद्यार्थियों को अभी प्रवेश परीक्षा की तारीख, सिलेबस या आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी किसी नई घोषणा का इंतजार करना चाहिए। जब तक विश्वविद्यालय आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी नहीं करता, तब तक प्रस्तावित बदलावों को अंतिम नियम नहीं माना जा सकता।