डीयू ने स्नातक, स्नातकोत्तर दाखिले के लिए पोर्टल शुरू किए

डीयू अपने 68 कालेजों के माध्यम से 78 स्नातक और 198 बीए पाठ्यक्रमों का संयोजन पेश करता है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पोर्टल शुरू कर दिए हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी प्रवेश नीति भी जारी कर दी हैै। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल आफ ओपन लर्निंन (एसओएल) के स्नातक के दाखिलों, एनसीडब्लूईबी और ‘कामन सीट एलोकेशन सिस्टम’ (सीएसएएस) 2023 का पोर्टल भी जारी कर दिया गया है। डीयू अपने 68 कालेजों के माध्यम से 78 स्नातक और 198 बीए पाठ्यक्रमों का संयोजन पेश करता है। इनके लिए विश्वविद्यालय के कालेजों में करीब 71,000 सीटों की पेशकश की गई है। इन सभी पाठ्यक्रमों और कालेजों में प्रवेश साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी (यूजी)- 2023 से प्राप्त मेरिट स्कोर के आधार पर होता है। सीएसएएस (यूजी) पंजीकरण को दो चरणों में बांटा गया है। पहला चरण शुरू हो चुका है जो एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया है, जिसमें प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना व्यक्तिगत विवरण और बारहवीं कक्षा में प्राप्त शैक्षणिक अंक भरने होंगे। सीयूईटी (यूजी)-2023 सीएसएएस (यूजी)-2023 में आवेदन करने के लिए आवेदन नंबर अनिवार्य होगी। उम्मीदवार का नाम, हस्ताक्षर और फोटो सीयूईटी (यूजी)-2023 पोर्टल से स्वत: एकीकृत हो जाएगा। इन क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यहां पर उम्मीदवार की एक सक्रिय ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर दर्ज करने का प्रावधान भी होगा। इसके बाद उम्मीदवार को अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे माता-पिता का नाम, श्रेणी/ उपश्रेणी/ जाति/ सुपरन्यूमैरेरी कोटा, लिंग, ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण भरना होगा। पंजीकरण शुल्क सामान्य, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्लूएस उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए है, जबकि एससी / एसटी / और पीजब्लूबीडी उम्मीदवारों के लिए यह 100 रुपए है। इस तरह पहला चरण पूरा हो जाएगा। सीएसएएस (यूजी) प्रक्रिया का दूसरा चरण सीयूईटी (यूजी) के परिणामों की घोषणा के साथ शुरू होगा। बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में दाखिले शुरू बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली (एयूडी) ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए दाखिलों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एयूडी में दाखिले सीयूईटी के आधार पर होंगे। आंबेडकर विश्वविद्यालय में 85 फीसद सीटें दिल्ली से 12वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। इस बार उम्मीदवारों को सीयूईटी में प्राथमिकता में बदलाव का विकल्प भी दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने पहले एयूडी का विकल्प अपनी प्राथमिकता में नहीं भरा है, वह उसमें बदलाव करके एयूडी का विकल्प भर सकते हैं। एक अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने की योजना है। इस बार स्नातक और स्नातकोत्तर में सीयूईटी के लिए एनटीए पर आवेदनों में आवेदकों ने शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में एयूडी को चौथे स्थान पर रखा है। इस शैक्षणिक सत्र में एयूडी स्नातक के 18 पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर के 27 पाठ्यक्रमों सहित 125 पीएचडी के लिए भी दाखिले सीयूईटी के आधार पर कर रहा है। इस बार स्नातक में 1,123 और स्नातकोत्तर में 1,399 सीटों पर दाखिले होने हैं। युवा पेशेवरों के लिए नया ‘दक्षता’ पाठ्यक्रम अब सरकार के आइजीओटी मंच पर उपलब्ध युवा पेशेवरों के लिए एक नया आनलाइन पाठ्यक्रम ‘दक्षता’ (प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल का विकास) अब ‘इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट आनलाइन ट्रेनिंग’ (आइजीओटी) कर्मयोगी मंच पर उपलब्ध है। आइजीओटी कर्मयोगी मंच सरकारी अधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक पोर्टल है। ये पोर्टल ‘आनलाइन लर्निंग’, योग्यता प्रबंधन, करिअर प्रबंधन, चर्चाओं, घटनाओं और नेटवर्किंग के लिए छह कार्यात्मक केंद्रों को जोड़ता है। ‘दक्षता’ में 18 पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिनका लक्ष्य युवा पेशेवरों और सरकार से संबद्ध सलाहकारों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए महत्त्वपूर्ण विषयों से परिचित कराकर कार्यात्मक, क्षेत्राधिकार संबंधी और व्यावहारिक दक्षताओं का निर्माण करना है। नीति आयोग में 40 युवा पेशेवर और सलाहकार ‘आइजीओटी कर्मयोगी’ मंच पर ‘दक्षता’ पाठ्यक्रमों के माध्यम से चरणबद्ध प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मिशन कर्मयोगी एक स्मार्ट, नागरिक-अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक कार्यबल विकसित करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

