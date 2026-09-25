DU Financial Support Scheme 2026-27: दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (DSW) कार्यालय ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम (FSS) 2026-27 शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र छात्रों को उनकी पारिवारिक आय के आधार पर 100 प्रतिशत तक फीस में छूट मिल सकती है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर कार्यालय की वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है।

किसे मिलेगी कितनी फीस में छूट?

दिल्ली विश्वविद्यालय ने एफएसएस के तहत छात्रों को उनकी वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर दो श्रेणियों में रखा है।

श्रेणी वार्षिक पारिवारिक आयफीस में छूट अधिकतम सीमा
कैटेगरी 14 लाख तक100% तक15,000 तक
कैटेगरी 24,00,001 से 8 लाख तक50% तक10,000 तक

यानी जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 4 लाख तक है, उन्हें वास्तविक फीस पर 100 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है, लेकिन सहायता की अधिकतम सीमा 15,000 है। वहीं 4 लाख से अधिक और 8 लाख तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों को 50 प्रतिशत तक फीस माफी मिल सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 है।

कौन-कौन से छात्र कर सकते हैं आवेदन?

एफएसएस 2026-27 के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट या सेंटर में फुल-टाइम यूजी या पीजी डिग्री प्रोग्राम के बोनाफाइड विद्यार्थी हैं। हालांकि, सभी डीयू छात्रों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।

किन छात्रों को योजना से बाहर रखा गया ?

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र

बी.टेक प्रोग्राम के छात्र, हालांकि सीआईसी को बाहर रखा गया है

पांच वर्षीय एकीकृत कानून कार्यक्रम के छात्र

स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) के छात्र

गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (NCWEB) के सदस्य

जिन स्टूडेंट्स की पिछली किसी परीक्षा में एसेंशियल रिपीट (ईआर) स्टेटस है

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?

एफएसएस के लिए आवेदन करते समय छात्रों को कई जरूरी दस्तावेज अपलोड/जमा करने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से ये दस्तावेज शामिल हैं:

वित्त वर्ष 2025-26 का आय प्रमाण पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

माता-पिता और पात्र अविवाहित भाई-बहनों के नवीनतम आयकर रिटर्न।

संबंधित परिवार के सदस्यों के पैन कार्ड।

दिल्ली यूनिवर्सिटी डीएसडब्ल्यू की ओर से उपलब्ध अंडरटेकिंग फॉर्म।

संबंधित विभाग/संस्थान के प्रमुख या निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित बोनाफाइड प्रमाणपत्र।

पिछले परीक्षा के मार्कज़ेजन।

नवीनतम फीस रसीद।

छात्र का नाम, बैंक पासबुक या रद्द चेक, जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड लिखा हो।

ध्यान रखें कि किसी तीसरे व्यक्ति के बैंक खाते की जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी। इंकम सर्टिफिकेट भी सक्षम प्राधिकारी से जारी होना चाहिए; केवल नोटरी से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

DU Financial Support Scheme 2026-27 के लिए ऐसे करें आवेदन

पात्र छात्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के जरिए FSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

स्टेप 1: दिल्ली विश्वविद्यालय के Dean Students’ Welfare की वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: Financial Support Scheme 2026-27 से संबंधित आवेदन लिंक खोलें।

स्टेप 3: मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पारिवारिक आय संबंधी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4: Income Certificate समेत सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5: आवेदन फॉर्म को ध्यान से चेक करके सबमिट करें।

स्टेप 6: भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म की कॉपी/रसीद सुरक्षित रख लें।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2026 है। आवेदन के बाद हार्ड कॉपी और दस्तावेज DSW कार्यालय में कब जमा करने हैं, इसकी जानकारी अलग से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

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आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

छात्र आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लें कि उनका कोर्स और संस्थान एफएसएस के दायरे में आता है या नहीं। खासतौर पर डीयू के संबंद्ध कॉलेज, एसओएल, एनसीडब्ल्यूबी और अधिकांश बीडेट कार्यक्रमों के छात्रों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

इसके अलावा इनकम टेक्स सर्टिफिकेट और दूसरे वित्तीय दस्तावेजों में दी गई जानकारी सही होनी चाहिए। बैंक अकाउंट भी छात्र के अपने नाम का होना जरूरी है। किसी दस्तावेज में गलती या पात्रता पूरी न होने पर आवेदन पर असर पड़ सकता है।

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छात्रों के लिए आर्थिक मदद का मौका

दिल्ली विश्वविद्यालय का फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता का माध्यम है जिनके परिवार की आय सीमित है। 2026-27 के लिए पात्र छात्रों को आवेदन की प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2026 है। हार्ड कॉपी जमा करने का शेड्यूल DSW की ओर से बाद में जारी किया जाएगा।