Delhi University DU First Cut Off List 2019 Arts (BA), Commerce (B.Com), and Science (B.Sc) LIVE Updates: दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्धारित तारीख से एक दिन पहले आज अपने स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अपनी पहली कट-ऑफ सूची जारी कर दी है। डीयू के हेड एडमिशन कमेटी के राजीव गुप्ता ने indianexpress.com को बताया कि यूनिवर्सिटी कट-ऑफ को तय समय से पहले जारी करने की कोशिश कर रहा है और छात्र आज शाम 6 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट (du.ac.in) पर कट-ऑफ चेक कर सकेंगे।

इससे पहले जानकारी ये थी कि पहली कट-ऑफ कल यानि 28 जून को जारी किया जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया में मामूली बदलाव छात्रों को एडमिशन लेने में आसानी देने के लिए किया जाता है। इस बार छात्रों को कोर्स स्विच करने से पैदा होने वाली गड़बड़ी से बचने के लिए बोर्ड ने कई सारे कदम उठाए हैं। यूनिवर्सिटी किसी भी स्‍टूडेंट को तब तक दूसरे कोर्स में एडमिशन की इजाज़त नहीं देगा, जबतक वह अपना पहला अलॉटमेंट कैंसिल नहीं कर देते।