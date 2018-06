DU First Cut Off List 2018 Live Updates: सेशन 2018 के लिए SRCC में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए B.Com. (Honors) का कटऑफ 97.75% है।

DU Cut Off 2018 LIVE, DU UG PG First Cut Off List 2018 Commerce, Science, Humanities at www.du.ac.in: दिल्ली यूनिवर्सिटी सोमवार देर शाम यानी आज अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए अपनी पहली कटऑफ लिस्ट जारी करेगा। स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 56,000 सीट्स के लिए लगभग 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। वहीं Shri Ram College of Commerce (SRCC) ने अपनी पहली कटऑफ जारी कर दी है। SRCC दो कोर्स ऑफर करता है- B.Com. (Honors) और BA Economics (Honors). इस वर्ष BA Economics (Honor) की कटऑफ पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। वहीं B.Com. (Honors) की कटऑफ पिछले साल के बराबर है। अन्य DU कॉलेजों की कटऑफ भी जल्द जारी होगी। St. Stephens और SRCC कॉलेज के कटऑफ ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो इस वर्ष अन्य कॉलेजों की कटऑफ बढ़ने का अनुमान है। St. Stephens की पहली कटऑफ (सामान्य वर्ग) BA Economics के लिए 98.75% थी।

सेशन 2018 के लिए SRCC में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए B.Com. (Honors) का कटऑफ 97.75% है। पिछले साल भी यह इतना ही था। वहीं BA Economics (Honors) का कटऑफ 98.75% जो पिछले साल 98.25% था। OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए B.Com. (H) के लिए कटऑफ 95.50% और BA Economics (H) के लिए कटऑफ 96.75% तय की गई है। SC के लिए B.Com. (H) कटऑफ 92.75% और BA Economics (H) के लिए 94.25% है। वहीं ST वर्ग के लिए B.Com. (H) की कटऑफ 87.50% और BA Economics (H) की कटऑफ 92.50% है।