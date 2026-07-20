दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने बीटेक एडमिशन 2026 के तहत राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है और अब जिन उम्मीदवारों ने तीसरे चरण की काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, वे अब अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस आधिकारिक पोर्टल engineering.uod.ac.in पर जाकर देख सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक और प्रक्रिया नीचे दी गई है।

यूनिवर्सिटी के अनुसार, तीसरे राउंड में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 21 जुलाई 2026 तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर सीट स्वीकार नहीं करने पर आवंटित सीट रद्द की जा सकती है।

DU BTech Round 3 Seat Allotment Result 2026 ऐसे चेक करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं।

स्टेप 1. DU BTech एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. सामने दिख रहे Login विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना JEE Application Number और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. Round 3 Seat Allocation Status लिंक खोलें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर प्रदर्शित सीट अलॉटमेंट की जानकारी देखें।

स्टेप 6. भविष्य के लिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

21 जुलाई तक करना होगा सीट एक्सेप्ट

दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनुसार, तीसरे राउंड में सीट पाने वाले सभी उम्मीदवारों को 21 जुलाई 2026 तक सीट स्वीकार करनी होगी। यदि कोई उम्मीदवार तय समय तक सीट स्वीकार नहीं करता है, तो उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस भुगतान की तारीख

सीट स्वीकार करने के बाद प्रौद्योगिकी संकाय उम्मीदवारों के अपलोड किए गए दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन 22 जुलाई 2026 तक करेगी। दस्तावेज सत्यापित होने के बाद उम्मीदवारों को 23 जुलाई 2026 तक प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। फीस जमा होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

किन उम्मीदवारों को मिलेगा अपग्रेड का विकल्प?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनुसार, अपग्रेड ऑप्शन केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने पहले या दूसरे राउंड में सीट स्वीकार की हो और सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दी हो। वर्तमान में DU के BTech प्रोग्राम में प्रवेश ले चुके हों। ऐसे उम्मीदवार अगले काउंसलिंग राउंड में सीट उपलब्ध होने पर उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प के लिए विचार किए जाएंगे।

क्या होगा चौथा काउंसलिंग राउंड?

विश्वविद्यालय ने कहा है कि यदि तीसरे राउंड के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो अगले काउंसलिंग राउंड आयोजित किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से DU के आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट देखते रहें।

महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम तिथि राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया सीट स्वीकार करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 जुलाई 2026 तक एडमिशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026

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