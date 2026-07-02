दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों का अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं 28 जुलाई 2026 से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने पूरे सत्र के लिए सेमेस्टर परीक्षाओं, अवकाश, प्रैक्टिकल परीक्षाओं और सेमेस्टर ब्रेक की विस्तृत जानकारी साझा की है, जिससे छात्र और कॉलेज पूरे वर्ष की अकादमिक योजना तैयार कर सकेंगे।

28 जुलाई से शुरू होंगी नई कक्षाएं

दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार विषम सेमेस्टर (सेमेस्टर 1, 3, 5 और 7) की कक्षाएं 28 जुलाई 2026 से प्रारंभ होंगी। इन सेमेस्टरों के लिए अक्टूबर में मध्यावधि अवकाश दिया जाएगा, जबकि दिसंबर में सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

DU Odd Semester Schedule 2026

कार्यक्रम तिथि कक्षाओं की शुरुआत 28 जुलाई 2026 ऑटम ब्रेक 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 कक्षाएं पुनः शुरू 26 अक्टूबर 2026 कक्षाओं का समापन, प्रिपरेशन लीव और प्रैक्टिकल परीक्षा 20 नवंबर 2026 थ्योरी परीक्षा शुरू 4 दिसंबर 2026 विंटर ब्रेक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सेमेस्टर परीक्षाओं का विस्तृत टाइम टेबल बाद में अलग से जारी किया जाएगा।

जनवरी 2027 से शुरू होगा ईवन सेमेस्टर

दिल्ली विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर (सेमेस्टर 2, 4, 6 और 8) की शुरुआत 1 जनवरी 2027 से होगी। मार्च में मध्यावधि अवकाश रहेगा, जबकि मई में थ्योरी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

DU Even Semester Schedule 2027

कार्यक्रम तिथि कक्षाओं की शुरुआत 1 जनवरी 2027 मिड-सेमेस्टर ब्रेक 21 मार्च से 28 मार्च 2027 कक्षाएं पुनः शुरू 29 मार्च 2027 कक्षाओं का समापन, प्रिपरेशन लीव और प्रैक्टिकल परीक्षा 30 अप्रैल 2027 थ्योरी परीक्षा शुरू 13 मई 2027 समर ब्रेक 3 जून से 20 जुलाई 2027

DU Admission 2026: CSAS UG और PG प्रवेश प्रक्रिया जारी

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया भी फिलहाल जारी है। विश्वविद्यालय ने 26 जून से कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के तहत यूजी प्रवेश पोर्टल खोल दिया है। वहीं, पीजी प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है।

जो अभ्यर्थी CSAS PG 2026 के लिए निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें मिड-एंट्री प्रक्रिया के माध्यम से काउंसलिंग में शामिल होने का एक और अवसर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 1000 रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क जमा कर 4 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह कैलेंडर?

दिल्ली विश्वविद्यालय का अकादमिक कैलेंडर छात्रों, शिक्षकों और कॉलेज प्रशासन के लिए पूरे सत्र की शैक्षणिक गतिविधियों की योजना बनाने का आधार होता है। इससे परीक्षा की तैयारी, इंटर्नशिप, शोध कार्य और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की समय-सारणी तय करने में सुविधा मिलती है।