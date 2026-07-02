दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों का अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं 28 जुलाई 2026 से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने पूरे सत्र के लिए सेमेस्टर परीक्षाओं, अवकाश, प्रैक्टिकल परीक्षाओं और सेमेस्टर ब्रेक की विस्तृत जानकारी साझा की है, जिससे छात्र और कॉलेज पूरे वर्ष की अकादमिक योजना तैयार कर सकेंगे।
28 जुलाई से शुरू होंगी नई कक्षाएं
दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार विषम सेमेस्टर (सेमेस्टर 1, 3, 5 और 7) की कक्षाएं 28 जुलाई 2026 से प्रारंभ होंगी। इन सेमेस्टरों के लिए अक्टूबर में मध्यावधि अवकाश दिया जाएगा, जबकि दिसंबर में सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
DU Odd Semester Schedule 2026
|कार्यक्रम
|तिथि
|कक्षाओं की शुरुआत
|28 जुलाई 2026
|ऑटम ब्रेक
|18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026
|कक्षाएं पुनः शुरू
|26 अक्टूबर 2026
|कक्षाओं का समापन, प्रिपरेशन लीव और प्रैक्टिकल परीक्षा
|20 नवंबर 2026
|थ्योरी परीक्षा शुरू
|4 दिसंबर 2026
|विंटर ब्रेक
|25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सेमेस्टर परीक्षाओं का विस्तृत टाइम टेबल बाद में अलग से जारी किया जाएगा।
जनवरी 2027 से शुरू होगा ईवन सेमेस्टर
दिल्ली विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर (सेमेस्टर 2, 4, 6 और 8) की शुरुआत 1 जनवरी 2027 से होगी। मार्च में मध्यावधि अवकाश रहेगा, जबकि मई में थ्योरी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
DU Even Semester Schedule 2027
|कार्यक्रम
|तिथि
|कक्षाओं की शुरुआत
|1 जनवरी 2027
|मिड-सेमेस्टर ब्रेक
|21 मार्च से 28 मार्च 2027
|कक्षाएं पुनः शुरू
|29 मार्च 2027
|कक्षाओं का समापन, प्रिपरेशन लीव और प्रैक्टिकल परीक्षा
|30 अप्रैल 2027
|थ्योरी परीक्षा शुरू
|13 मई 2027
|समर ब्रेक
|3 जून से 20 जुलाई 2027
DU Admission 2026: CSAS UG और PG प्रवेश प्रक्रिया जारी
दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया भी फिलहाल जारी है। विश्वविद्यालय ने 26 जून से कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के तहत यूजी प्रवेश पोर्टल खोल दिया है। वहीं, पीजी प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है।
जो अभ्यर्थी CSAS PG 2026 के लिए निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें मिड-एंट्री प्रक्रिया के माध्यम से काउंसलिंग में शामिल होने का एक और अवसर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 1000 रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क जमा कर 4 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह कैलेंडर?
दिल्ली विश्वविद्यालय का अकादमिक कैलेंडर छात्रों, शिक्षकों और कॉलेज प्रशासन के लिए पूरे सत्र की शैक्षणिक गतिविधियों की योजना बनाने का आधार होता है। इससे परीक्षा की तैयारी, इंटर्नशिप, शोध कार्य और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की समय-सारणी तय करने में सुविधा मिलती है।