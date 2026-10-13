DSSSB Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए दिल्ली में सरकारी नौकरी पाने का अवसर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायालयों में कुल 25 पद भरे जाएंगे। इनमें सफाई कर्मचारी के 10 और चौकीदार के 15 पद शामिल हैं।

ऐसे अभ्यर्थी जो कम शैक्षणिक योग्यता के साथ सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वे निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2026 है।

DSSSB Recruitment 2026: भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) विज्ञापन संख्या 05/2026 पद का नाम सफाई कर्मचारी और चौकीदार कुल रिक्तियां 25 सफाई कर्मचारी के पद 10 चौकीदार के पद 15 शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या समकक्ष आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 13 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2026 आयु सीमा 18 से 27 वर्ष चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू कार्यस्थल दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायालय आधिकारिक आवेदन पोर्टल dsssbonline.nic.in

10वीं पास के लिए कौन-कौन से पद हैं?

डीएसएसएसबी की इस भर्ती में दो तरह के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदों का विवरण इस प्रकार है।

पद का नाम रिक्त पदों की संख्या सफाई कर्मचारी 10 चौकीदार 15 कुल 25

शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन

सफाई कर्मचारी और चौकीदार, दोनों पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे आयु सीमा और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

DSSSB Vacancy 2026: उम्र कितनी होनी चाहिए?

इस भर्ती के लिए सामान्य आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

कितनी मिलेगी सैलरी?

डीएसएसएसबी की इस भर्ती में दोनों पद ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। जारी भर्ती विवरण के अनुसार, वेतनमान 5,200 रुपये से 20,200 रुपये और ग्रेड पे 2,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त लागू सरकारी नियमों के अनुसार भत्ते और अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं।

चयन कैसे होगा?

सफाई कर्मचारी और चौकीदार पदों पर चयन के लिए दो चरण निर्धारित किए गए हैं।

पहला चरण: लिखित परीक्षा

उम्मीदवारों को ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली परीक्षा में शामिल होना होगा। भर्ती विवरण के अनुसार, परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अगले चरण के लिए पात्र होंगे।

दूसरा चरण: इंटरव्यू

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, इंटरव्यू 15 अंकों का होगा। अंतिम चयन निर्धारित प्रक्रिया और दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क कितना है?

इस भर्ती में सामान्य रूप से आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है। कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को फीस से छूट दी गई है।

उम्मीदवार की श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 100 रुपये महिला उम्मीदवार शुल्क नहीं एससी/एसटी शुल्क नहीं पात्र दिव्यांग उम्मीदवार शुल्क नहीं पात्र पूर्व सैनिक शुल्क नहीं

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है।

DSSSB Safai Karamchari Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ये स्टेप्स अपनाएं।

स्टेप 1. डीएसएसएसबी के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल dsssbonline.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. नए उम्मीदवार हैं तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 3. लॉगिन करके सफाई कर्मचारी या चौकीदार के संबंधित पद का चयन करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

स्टेप 5. आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।

स्टेप 6. लागू होने पर आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 7. सभी जानकारियां जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।

स्टेप 8. आवेदन पूरा होने पर कन्फर्मेशन और फॉर्म की कॉपी सुरक्षित रख लें।