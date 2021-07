DSSSB PGT Exam 2021: दिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन ने पीजीटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार DSSSB PGT Admit Card आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। DSSSB PGT Exam मैथ्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और जियोग्राफी विषय के लिए 10 जुलाई और 11 जुलाई को ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।

डीएसएसएसबी पीजीटी परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इस परीक्षा में कुल 300 नंबर के 300 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं और हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंको की नेगेटिव मार्किंग होती है। इस पेपर में दो सेक्शन होता है। पहले सेक्शन में मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन से 100 नंबर के 100 सवाल पूछे जाते हैं। जबकि, दूसरे सेक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित विषय और टीचिंग मेथाडोलॉजी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। दूसरे सेक्शन में 200 नंबर के 200 सवाल होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक करें।

How to download DSSSB PGT Admit Card

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर ‘Download Admit Cards for DSSSB Examination scheduled on 10 July and 11 July 2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि भरें और लॉगइन बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

डीएसएसएसबी ने विज्ञापन संख्या 04/20 के तहत 978 रिक्तियां सूचित की थी। इसके लिए 24 जनवरी 2020 से 23 फरवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे।

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक करें।