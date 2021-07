DSSSB PGT Answer Key 2021: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के पद के लिए 25 जून से 30 जून तक आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट -dsssb.delhi.gov.in से DSSSB PGT Answer Key डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवार समाजशास्त्र, इतिहास, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, भौतिकी और अंग्रेजी विषयों के लिए DSSB Teacher Answer Key नीचे दिए स्टेप से डाउनलोड कर सकते हैं।

DSSSB PGT answer key 2021: ऐसे डाउनलोड करें आंसर की

स्टेप 1: सबसे पहले कैंडिडेट्स DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhigovt.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: आंसर की के लिए दिए गए लिंक ‘DRAFT ANSWER KEYS FOR FILING OBJECTIONS, IF ANY IN R/O OF ONLINE COMPUTER BASED EXAMINATION HELD ON 25,28,29,30 JUNE 2021 FOR VARIOUS POST CODES’ पर क्लिक करें

स्टेप 3: यह आपको नए पेज पर ले जाएगा जहां आपको आवेदन संख्या, जन्म तिथि दर्ज करनी होगी और लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4: DSSSB PGT Draft Answer Key उम्मीदवार के सामने होगी।

स्टेप 5: कैंडिडेट्स आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं।

उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से किसी भी आंसर की के खिलाफ आपत्ति, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। DSSSB PGT Answer Key Objection Link 06 जुलाई से 10 जुलाई 2021 तक उपलब्ध होगा।

वहीं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने अपनी वेबसाइट – dsssb.delhi.gov.in पर TGT, तकनीकी सहायक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक और स्टेनोग्राफर के पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं। इन पदों के लिए परीक्षा 01 अगस्त से 14 अगस्त 2021 तक आयोजित की जाएंगी।